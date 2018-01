'Novo álbum do Black Sabbath é o mais importante de todos', diz Ozzy

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O novo álbum de inéditas do Black Sabbath, o primeiro com Tony Iommi, Geezer Butler e Ozzy desde Never Say Die, de 1978, está previsto para ser lançado em junho. Ainda sem nome definido, o disco para o vocalista Ozzy Osbourne é o álbum mais importante de todos.

Em um teaser lançado na internet para divulgar o trabalho, o roqueiro disse: “Esse álbum é possivelmente o mais importante da minha carreira. Eu garanto que está para sair um álbum do Black Sabbath.”

O baixista Geezer Butler disse em entrevista a revista Eddie Trunk que a banda desembarca na América do Sul em outubro deste ano. A turnê seria após os shows pelos Estados Unidos, e o Brasil pode entrar na lista de apresentações.