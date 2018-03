'Novo álbum do Aerosmith pode ter sido o último', diz Joe Perry

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Music From Another Dimension deve ser o último trabalho do Aerosmith. Em entrevista ao programa Pulse Of Radio, parte do conglomerado de rádios independentes United Stations, o guitarrista declarou: “Nós sabíamos que tínhamos mais um disco dentro de nós, apesar do que todos diziam, mas não sei se faremos mais um”.

Ainda de acordo com Perry, isso não significa o fim do grupo. “Não há razão para não seguirmos tocando até não conseguirmos andar (por causa da idade). Há algumas coisas que não podemos mais fazer, como dar saltos mortais no palco, ou se pendurar em cordas. Mas há outras coisas tão interessantes quanto isso, como cantar e tocar”, comentou.

O guitarrista também falou das brigas entre os integrantes do Aerosmith. “Nossas brigas são o que nos fazem dinâmicos”, argumentou. “Se todos pensássemos da mesma forma, nada de bom aconteceria. E mesmo quando discutimos, não levamos para o lado pessoal – alguns minutos depois, estamos combinando de se encontrar para fazer algo à noite”.

Guitarrista Joe Perry. (Estadão)