Novo álbum de Slash chega às lojas em 22 de maio

EFE

O guitarrista Slash, ex-Guns N’ Roses, lançará no dia 22 de maio seu segundo álbum de estúdio, Apocalyptic Love, que destaca vocais e composições do musico Myles Kennedy, informou nesta terça-feira a Warner Music.

Matt Sayles/AP Depois de se afastar do Guns N’ Roses, músico passou a tocar no Velvet Revolver

Produzido por Eric Valentine, o novo álbum de Slash também destaca a participação do baterista Brent Fitz e do baixista Todd Kerns. Trata-se do quarto disco da carreira solo de Slash. Anteriormente, o guitarrista lançou Slash (2010) e mais dois discos ao vivo, Live in Manchester (2010) e Made in Stoke 24/7/11 (2011).

Depois de se afastar do Guns N’ Roses, em 1996, o músico passou a tocar no Velvet Revolver, grupo formado por Duff McKagan e Matt Sorum, ambos dos Guns, e mais o guitarrista Dave Kushner. No entanto, com as pausas do grupo, Slash aproveitou para desenvolver seus trabalhos solos.

Além de lançar um novo álbum de estúdio, o guitarrista também iniciará no mês de março uma turnê por vários lugares da América do Norte e da Europa. Até o momento, não há confirmação de que se essa turnê passará pela América Latina.