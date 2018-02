Novo álbum de David Byrne já pode ser ouvido na web

do Território Eldorado

A íntegra de Love this Giant, disco colaborativo do ex-Talking Heads David Byrne com a cantora Annie Clark, conhecida como St. Vincent, está disponível para streaming no site da NPR. Nas lojas, o álbum chega somente no dia 11 de setembro.

A dupla decidiu por fazer um trabalho em conjunto em 2009 e, desde então, vem registrando o material inédito e algumas regravações ao lado de uma banda de metais. A faixa The One Who Broke Your Heart conta com a participação dos grupos The Dap-Kings e Antibalas.

Com produção assinada John Congleton e Patrick Dillett, Love this Giant traz 12 faixas e deve ganhar turnê ainda neste ano.

Capa de ‘Love this Giant’ – Divulgação

Veja o tracklist:

“Who”

“Weekend in the Dust”

“Dinner for Two”

“Ice Age”

“I Am An Ape”

“The Forest Awakes”

“I Should Watch TV”

“Lazarus”

“Optimist”

“Lightning”

“The One Who Broke Your Heart”

“Outside of Space and Time”