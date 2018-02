Novo álbum de Bob Dylan será lançado no dia 11 de setembro

Reuters

NOVA YORK – O novo álbum de estúdio de Bob Dylan, “Tempest”, será lançado em 11 de setembro para marcar o 50º aniversário do popular álbum de estreia do cantor-compositor, anunciou a Columbia Records nesta terça-feira, 17.

AFP Dylan foi premiado com um Pulitzer por seu impacto na música popular e cultura norte-americana

O álbum trará 10 músicas novas e originais e é o 35º álbum de estúdio de Dylan, cujo último disco em 2009, Together Through Life, vendeu mais de um milhão de cópias e estreou em primeiro lugar na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.

O álbum chega durante um período de aclamação da crítica e de criatividade para Dylan, que inclui quatro lançamentos de álbuns populares, como Time Out Of Mind em 1997, que ganhou um Grammy de álbum do ano, e Modern Times, lançado em 2006, que resultou em mais dois Grammys.

Nascido em Minnesota, Dylan, de 71 anos, recebeu este ano a Medalha Presidencial da Liberdade e foi premiado com um Pulitzer especial em 2008 por seu profundo impacto na música popular e cultura norte-americana.

Seu primeiro álbum, Bob Dylan, que foi lançado em março de 1962, inicialmente não vendeu bem. Seu segundo álbum, The Freewheelin’ Bob Dylan, lançado em 1963, estabeleceu-o como um escritor poético de canções de protesto e uma voz nova e original.