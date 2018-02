Novas meninas do rock pesado

Marcelo Moreira

E as meninas estão dando as cartas no blues e no rock pesado ultimamente. Dois lançamentos de excelente qualidade de bandas iniciantes e que devem figurar no futuro próximo como atrações internacionais e destaques em emissoras de rádio segmentadas: Holiness, do Rio Grande do Sul, e Six Magics, do Chile.

A primeira é de Erechim, interior gaúcho, e traz a bela vocalista Stéfanie Schirmbeck como peça diferencial. “Into the Light” é o primeiro videoclipe já na rodando na internet e o álbum é “Beneath the Surface”. Lembra um pouco a banda norte-americana Evanescence, da cantora Amy Lee, mas apresenta mais versatilidade e qualidade técnica, além de ser mais pesada e de Stefanie canter melhor.

Já o Six Magics tem como vocalista Elizabeth Vásquez e faz um power metal mais trabalhando, resvalando no metal progressivo. O novo trabalho da banda, o quarto, é “Behind the Sorrow”, que tem feito bonito em algumas paradas europeias e é um fenômeno no Chile.

A vocalista é bem versátil, mas não tão técnica quando Stefanie Schirmbeck ou Dani Nolden (Shadowside), mas mostra uma garra e um envolvimento quando está no palco que é díficil não reconhecer.

E por falar em Shadowside, a banda de Santos está prestes a embracar para a Suécia para gravar o scessor de “Dare to Dream”, CD elogiadíssimo nos Estados Unidos por unir um hard rock bem feito com um power metal

rápido e pesado. Dani Nolden, a vocalista, já tem status de estrela no meio metálico norte-americano.

Aproveite e ouça o programa-podcast Combate Rock nº 2, produzido pela equipe do blog Combate Rock, que analisa e reverencia a trajetória do guitarrista Jimi Hendrix, que morreu há 40 anos.

Combate Rock nº 2 – Jimi Hendrix by mmoreirasp