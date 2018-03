Novas investidas de Arnaldo Baptista

Fabiana Caso – ESPECIAL PARA O ESTADO

Aos fãs urbanos que já andaram meio desligados, querendo decolar toda manhã, apesar de sentirem a fome do rico em um trânsito infernal, hoje e amanhã São Paulo oferece uma oportunidade rara. A de conferir no Sesc Belenzinho a encarnação das mutações sonoras do criador dessas frases: o compositor, cantor e artista plástico Arnaldo Baptista.

Depois de um hiato de 30 anos, ele se apresenta novamente sozinho em um show intimista em que canta ao piano, batizado de Sarau o Benedito. Mas tamanha a sede por esse regresso que os ingressos se esgotaram em poucas horas. “Foi uma surpresa”, fala Arnaldo, que pretende se deixar levar pelo ambiente para escolher as músicas.

A volta aos palcos, porém, é apenas uma das facetas de um caleidoscópio de projetos criativos que envolvem o grande mutante no momento – de exposição de arte de seus desenhos a aplicativo para smartphone, passando pela interação com uma legião de admiradores via Facebook e Twitter.

Conectado, afiado em trocadilhos e com um sorriso que inunda as suas palavras com uma qualidade doce, ele fala tranquilamente sobre um dos mais aguardados: o novo álbum Esphera, que já tem boa parte do material gravado e onde Arnaldo toca todos os instrumentos. “Esphera com PH tem vários sentidos. Vem da espera, que se divide em etapas. Mas também pode ser tido como uma bola, uma bolha…”

Enquanto se espera, há um lançamento curioso que potencializa a sua música para as pistas. O álbum Petrified Be Tools traz uma compilação de 13 remixes diferentes para a sua composição To Burn or not to Burn, gravada originalmente no álbum Let it Bed, de 2004. Com diversas faixas disponíveis no Soundclound (http://soundcloud.com/dedgerecords/sets/arnaldo-baptista-petrified-be), e o lançamento do CD previsto para o próximo bimestre, a coletânea reúne produtores e DJs de estilos diversos, desde o veterano Magal até nomes da nova cena, como Tomash, que levaram a composição ao techno, ao house e até a uma pegada funk.

Teria a embalagem eletrônica entrado em choque com a preferência irrestrita de Arnaldo pelos sistemas de sons valvulados?

“Fiquei entusiasmadíssimo, isso me valorizou muito. Eles desenvolveram a minha música e fizeram o melhor com o som tecnológico, de eletrônica e efeitos. Quando eu ouço, fico totalmente seduzido”, empolga-se. Mas diga-se: o material foi masterizado com equalizadores valvulados e compressores vintage – sistema que vem sido mais usado e valorizado no meio musical, para o contentamento de Arnaldo.

Aliás, ele participou ativamente desta homenagem, ouvindo e aprovando cada uma das versões, segundo conta Francisco Raul Cornejo, que coordenou o projeto com a jornalista Sonia Maia. Foi ela quem lançou o desafio dos remixes aos DJs, recebendo 17 adesões no mesmo dia.