Nova versão do álbum 'Nevermind' do Nirvana sairá com músicas inéditas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Vinte anos depois do seu lançamento, o álbum Nevermind (1991) do Nirvana vai ganhar uma edição luxuosa. Em setembro deste ano, sairá uma caixa do disco com músicas inéditas, raridades, lados b, versões alternativas, raras gravações ao vivo e apresentações gravadas para a rádio BBC.

Também virá nessa versão “super deluxe” um DVD com um show inédito da banda que tinha em sua formação Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Groh. Desde o seu lançamento, o álbum “Nevermind” já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo.

Capa de ‘Nevermind’ de 1991

O trabalho que foi produzido por Butch Vig conta com os principais clássicos da carreira do Nirvana, entre outros: Smells Like Teen Spirit, Come as You Are e Polly.