Nova versão de 'Nevermind', do Nirvana, sairá em setembro

O álbum clássico do Nirvana, Nevermind (1991) vai ganhar uma edição luxuosa 20 após o seu lançamento. O boxe que está previsto para ser lançado em 19 de setembro, nos Estados Unidos, contará com mixagem feita pelo produtor Butch Vig.

A caixa virá com músicas inéditas, raridades, lados b, versões alternativas, raras gravações ao vivo e apresentações feitas para a rádio BBC.

No total, a versão “super deluxe” contará com quatro CDs e um DVD. Desde o seu lançamento, o álbum Nevermind da banda que tinha em sua formação Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl, já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo.O trabalho que foi produzido por Butch Vig conta com os principais clássicos da carreira do Nirvana, entre outros: Smells Like Teen Spirit, Come as You Are e Polly.