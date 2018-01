Nova MTV dará espaço para clipes e traz Demi Lovato ao Brasil

João Fernando – O Estado de S.Paulo

Cheia de programa internacionais em sua nova grade e com a uma hora e meia de conteúdo nacional diário, a MTV Brasil, que volta para o controle da Viacom e entra no ar na TV por assinatura a partir de 1º de outubro, às 21h30, vai investir em performances musicais e trazer artistas gringos. A primeira será Demi Lovato, que vem ao País na semana que vem para gravar uma participação em Coletivation, revista eletrônica comandanda por Fiuk e Patrick Maia, egresso da RedeTV!

Sérgio Castro/ Estadão -Supla terá um reality show, ‘Papito in Love’

A faixa dedicada aos videoclipes ocupará cerca de seis horas da programação diária, porém, sem nenhum VJ para apresentá-los. “A ideia, a princípio, é não tê-los. Nossa faixa de clipes será interativa, as escolha será feita (pelo público) pela internet”, explica Tiago Worcman, vice-presidente de conteúdo e de programação da nova MTV. Todas as sextas, às 22h30, entrará no ar o World Stage, em que um show gravado por alguma afiliada é exibido em todo o mundo.

Entre as atrações brasileiras está o reality Papito in Love, em que o cantor Supla fica isolado em uma mansão com 14 mulheres que se candidataram a se tornar namorada do artista. Além de provas, elas passam pelo crivo de um júri, que inclui sua ex-namorada, Maria Eugência.

Em meio às caras novas, há dois rostos conhecidos da MTV Brasil ainda na gestão do Grupo Abril: os apresentadores do MTV Sports Deco e Lucas. A dupla comandará o programa de mesmo nome, mas que, desta vez, terá a participação de telespectadores que participam de uma competição para ganhar uma viagem para assistir aos X-Games, em Los Angeles.