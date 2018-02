Nova coletânea dos Beatles é o destaque do programa Combate Rock nº 58

Os Beatles marcam presença novamente no programa Combate rock. O programa nº 58 mostra desta vez a interessante coletânea “Tomorrow never Knows”, recém-lançada no mundo inteiro pela gravadora EMI. Tudo bem que a máquina tem de girar e faturar, mas essa coletânea é diferente por trazer um lado diferente do quarteto de Liverpool.

Com apenas um grande hit, a emlemática “Revolution”, traz canções do chamado lado “cult” do grupo, como a faixa-título, que mergulhou os quatro músicos na psicodelia dos anos 60, o blues rasgado “I’ve Got a Feeling”, a roqueira “I’m Down”, a divertida “Back in the USSR” e as lisérgicas “And Your Bird Can Sing” e “She Said She Said”, entre outras. A coletânea foi lançada exclusivamente pelo iTunes, em agosto, e chega ao formato físico no final do ano.

Clique aqui para ouvir o programa:

Lista de músicas

1. Revolution

2. Paperback Writer

3. And Your Bird Can Sing

4. Helter Skelter

5. Savoy Truffle

6. I’m Down

7. I’ve Got A Feeling

8. Back In The USSR

9. You Can’t Do That

10. It’s All Too Much

11. She Said, She Said

12. Hey Bulldog

13. Tomorrow Never Knows

14. The End