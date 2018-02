Nova caixa de Jimi Hendrix sai em novembro

Emanel Bomfim – Território Eldorado

Após o lançamento do álbum de inéditas “Valleys of Neptune” e a reedição de seus três discos de estúdio, os fãs de Jimi Hendrix terão mais uma oportunidade de ter adquirir novidades do lendário guitarrista. Segundo a revista NME (New Musical Express), uma caixa com músicas inéditas do rockstar chegará às lojas na primeira quinzena de novembro, nos EUA e no Reino Unido.

Intitulada “West coast Seattle boy – The Jimi Hendrix anthology”, o box reúne 45 faixas em quatro CDs, com registros ao vivo, demos e tema que nunca foram lançados. O primeiro single, um take alternativo de ‘Love Or Confusion’, será lançado no dia 27 de setembro.

Entre os destaques que compõem o conteúdo da caixa, está a leitura de “Tears of rage”, de Bob Dylan (gravada originalmente pela The Band). Há também músicas do guitarrista gravadas em parceria com Isley Brothers, Little Richard e Don Covay, além de demos e outras versões para músicas dos álbuns “Are You Experienced?”, “Axis: Bold as Love” (1967) e “Electric Ladyland” (1968).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A luxuosa edição de “West coast Seattle boy” também terá um DVD com documentário de 90 minutos chamado “Jimi Hendrix Voodoo Child”.

Veja abaixo as músicas de “West coast Seattle boy”:

Disco 1 (covers):

The Isley Brothers – ‘Testify’

Don Covay & The Goodtimers – ‘Mercy, Mercy’

Don Covay & The Goodtimers – ‘Can’t Stay Away’

Rosa Lee Brooks – ‘My Diary’

Rosa Lee Brooks – ‘Utee’

Little Richard – ‘I Don’t Know What You Got But It’s Got Me’

Little Richard – ‘Dancing All Around The World’

Frank Howard & The Commanders – ‘I’m So Glad’

The Isley Brothers – ‘Move Over And Let Me Dance’

The Isley Brothers – ‘Have You Ever Been Disappointed’

Ray Sharpe – ‘Help Me (Get The Feeling) (Part I)’

The Icemen – ‘(My Girl) She’s A Fox’

Jimmy Norman – ‘That Little Old Groovemaker’

Billy Lamont – ‘Sweet Thang’

King Curtis – ‘Instant Groove’

Disco 2:

‘Fire’

‘Are You Experienced’

‘May This Be Love’

‘Can You See Me’

‘Love Or Confusion’

‘Little One’

‘Mr. Bad Luck’

‘Cat Talking To Me’

‘Castles Made Of Sand’

‘Tears Of Rage’

‘Hear My Train A Comin’

‘1983 (A Merman I Shall Turn To Be)’

‘Long Hot Summer Night’

‘My Friend’

‘Angel’

‘Calling All The Devil’s Children’

‘New Rising Sun’

Disco 3:

‘Hear My Freedom’

‘Room Full Of Mirrors’

‘Shame, Shame, Shame’

‘Messenger’

‘Hound Dog Blues’

‘Untitled Basic Track’

‘Star Spangled Banner’

‘Purple Haze’

‘Young/Hendrix’

‘Mastermind’

‘Message To Love’

‘Fire’

‘Foxey Lady’

Disco 4:

‘Stone Free’

‘Burning Desire’

‘Lonely Avenue’

‘Everlasting First’

‘Freedom’

‘Peter Gunn/Catastrophe’

‘In From The Storm’

‘All God’s Children’

‘Red House’

‘Play That Riff [Thank You]’

‘Bolero’

‘Hey Baby (New Rising Sun)’

‘Suddenly November Morning’