Nova caixa com álbuns clássicos dos Ramones

Os fãs dos Ramones já terão um presente bem bacana para fazer parte da lista de compras de Natal. Tudo porque a Rhino Records lançará uma caixa com simplesmente os 6 primeiros discos da lendária e saudosa banda punk norte-americana.

O box “The Sire Years (1976-1981)”, que já está em período de pré-venda, trará os álbuns ”Ramones” (1976), “Leave Home” e “Rocket to Russia” (1977), “Road to Ruin” (1978), “End of the Century” (1980) e “Pleasant Dreams” (1981).

Segundo a gravadora norte-americana, a data para o lançamento é o dia 29 de outubro.

Além da versão física, há a opção também na forma digital.

O preço do box deverá ser inferior a US$ 40,00 e até o momento não existem informações detalhadas de quando o produto chegará ao Brasil.