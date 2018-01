Nova banda de Thom Yorke divulga íntegra do álbum de estreia

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Atoms For Peace, projeto paralelo de Thom Yorke, vocalista do Radiohead, foi lançado oficial na internet para audição. O disco chamado Amok estava previsto para sair no próximo dia 25, mas acabou vazando na web.

Além de Thom Yorke, o grupo ainda conta com Flea (Red Hot Chili Peppers), o produtor Nigel Godrich e o percussionista brasileiro Mauro Refosco. Recentemente, York disse que o Atoms Atoms For Peace é um projeto aberto, que chegará não sabe exatamente onde… e é isso que o legal do grupo”.

Falando em Radiohead. Em entrevista ao jornal sul africano Mail and Guardian, o baixista do Radiohead, Colin Greenwood disse que a banda pretende se reunir em setembro para começar a trabalhar no sucessor de The King of Limbs, lançado em 2011.

Clique aqui para escutar o álbum.