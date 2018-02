Nova banda de Mick Jagger lança primeiro single nesta quinta

Luciano Borborema – Território Eldorado

O primeiro single de Super Heavy, nova banda de Mick Jagger, será lançado nesta quinta-feira (07). A faixa escolhida para “mostrar a cara” do primeiro disco do grupo é Miracle worker e sairá em formato digital.

O trabalho que de acordo com Jagger traz uma convergência de estilos musicais, conta também com Damian Marley (filho de Bob), a cantora britânica Joss Stone, Dave Stewart do Eurythmics e o compositor e produtor indiano A.R. Rahman. Ele é autor da trilha do longa Quem quer ser um milionário? O álbum está previsto para ser lançado em 30 de setembro.



A notícia do novo grupo do Mick Jagger foi revelada pelo agente do roqueiro no fim do mês de maio. “Todos pensaram que seria interessante e divertido entrar no estúdio e tocar algumas músicas. Nenhum vídeo foi filmado e nenhum contrato foi assinado. Tudo ainda é um pouco prematuro”, havia revelado o agente de Jagger em entrevista ao New York Post.

Essa não é primeira vez que Mick Jagger realiza um projeto paralelo aos Stones. O roqueiro soma cinco álbuns solos gravados. São eles: She’s the boss (1985), Primitive cool (1987), Wandering spirit (1993) e Goddess in doorway (2001) e The very best of Mick Jagger foi lançado (2007).

Escute trechos do novo single e de supostas músicas da banda que vazaram na internet há algumas semanas.