Notas roqueiras

Marcelo Moreira

– O Metallica confirmou sua participação em álbuns tributo a Dio e Deep Purple. O tributo a Ronnie James Dio está sendo organizado por sua esposa e manager, Wendy Dio. Segundo o vocalista/guitarrista James Hetfield: “Nós entramos em contato com Wendy pois queremos participar do tributo que está sendo organizado para Dio. Estamos muito orgulhosos de fazer parte disso para celebrarmos a vida e a contribuição de Ronnie.”

– A gravação do álbum clássico “Exile on Main Street”, dos Rolling Stones, enyre 1971 e 1972, vai virar filme baseado no livro de Robert Greenfield, “Exile on Main Street: A Season in Hell with the Rolling Stones” (Exile on Main Street: Uma Temporada no Inferno, em português). Richard Branson, responsável por lançar três álbuns dos Rolling Stones na década de 90, comprou os direitos da obra e colocou Jason Felts como produtor. O filme não será um documentário, mas sim um drama com foco na relação pessoal e profissional entre Mick Jagger e Keith Richards durante as gravações do clássico disco no sul da França em 1971.

– Mais Metallica: a banda divulgou a programação do festival que está organizando, o Orion Music+More. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de junho, em Nova Jersey (EUA). Além de shows de variadas atrações, também haverá mostras, como a dedicada à coleção de Kirk Hammett por filmes de horror. Atração principal, o Metallica irá executar na íntegra dois de seus emblemáticos álbuns, ‘Black Album’ (1991) na primeira noite e ‘Ride the Lightning’ (1984) na segunda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja quem vai tocar:

Arctic Monkeys

Avenged Sevenfold

Modest Mouse

The Gaslight Anthem

Cage The Elephant

Fucked Up

Best Coast

Hot Snakes

Titus Andronicus,

Gary Clark Jr.

Lucero

Roky Erickson

The Black Angels

The Sword

Charred Walls of the Damned

Shuli Egar

Comedian Jim Florentine

Wooden Shjips

comedian Don Jamieson

Kyng

A Place to Bury Strangers

Liturgy

Letlive

Suicidal Tendencies

The Black Dahlia Murder

Black Tusk

Torche

Red Fang

Landmine Marathon

Thy Will Be Done

– Em uma nota divulgada em sua página oficial no Facebook, a super banda Rock N’ Roll All Stars (liderada por Gene Simons, do Kiss), cancelou quase todos os shows que ainda fariam na América Latina, com exceção do show em Lima, Peru.