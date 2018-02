Notas roqueiras: Zero, Titãs, Dado Villa-Lobos…

do site Rock em Geral

– O Zero está de volta, e com a formação clássica. O grupo, que fez sucesso na década de 80 com o hit “Agora Eu Sei”, com a participação de Paulo Ricardo, do RPM, vai tocar a íntegra dos álbuns “Passos No Escuro” (1985, na verdade um EP com seis músicas) e “Carne Humana” (1987). O show acontece no próximo dia 8, no Cine Jóia, em São Paulo. A formação conta com Guilherme Isnard (vocal), Eduardo Amarante (guitarra), Rick Villas Boas (baixo), Freddy Haiat (teclados) e os bateristas Athos Costa e Malcolm Oakley. De acordo com o release, o show “é uma prévia das surpresas que 2013 reserva aos fãs da banda e representa o marco inicial das comemorações dos 30 anos que completaremos no ano que vem”. Abaixo os detalhes do show:

Zero

Tocando a íntegra dos álbuns “Passos No Escuro” “Carne Humana”

Cine Joia: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo

Dia 8/12, sábado, a partir das 21h

Preços: R$ 80 (Lote 1) ou R$ 100 (Lote 2)

Informações e vendas: www.facebook.com/cinejoia na aba “Compre seu Ingresso” e www.cinejoia.tv/ingressos

– O novo álbum solo do guitarrista da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos, “O Passo do Colapso”, já está disponível em formato digital, no iTunes. O disco traz 12 faixas inéditas que têm um punhado de participações especiais: os paralâmicos Bi Ribeiro e João Barone, o baterista do Los Hermanos, Barba, o grupo Cabeza de Panda, Paula Toller e Fernando Catatau, entre outros. A produção é dividida entre o próprio Dado e Kassin, e o disco chega às lojas, em formato físico, em março de 2013. Veja abaixo, a lista das músicas que estão em “O Passo do Colapso”:

1- Colapso

2- Brilho De Gente Que Faz Brilhar

3- Filho

4- Beleza Americana

5- Lucidez

6- Sobriedade

7- Tudo Bem

8- Quando A Casa Cai

9- Overdose Coração

10- O Homem Que Calculava

11- O Parto

12- O Passo Do Colapso

– O flautista do Móveis Coloniais de Acaju, Beto Mejía, acaba de lançar um EP solo intitulado “Abraço”. O disco traz sete faixas não aproveitadas pelo Móveis, e está sendo distribuído apenas em formato digital, com download gratuito. Clique aqui para escutar as faixas, em streaming, e aqui para baixar o EP.

– Chega às lojas na próxima semana o DVD “Cabeça Dinossauro Ao Vivo 2012”, do Titãs. O vídeo foi gravado ao vivo no Circo Voador, no Rio, no show do dia 9 de junho, em que o grupo tocou a íntegra do álbum, além de outros sucessos. A direção é de Oscar Rodrigues Alves, que optou pelo registro em preto e branco. A íntegra do DVD será exibida no canal à cabo Multishow, na segunda, dia 17, às 21h, mas trechos com seis músicas já estão disponíveis – “Cabeça Dinossauro”, “AA UU”, “Estado Violência”, “Tô Cansado”, “Polícia” e “Bichos Escrotos” – nesse endereço; clique no nome Titãs, abaixo, à esquerda, para selecionar as músicas. Abaixo a lista completa das músicas que estão no DVD:

1- Cabeça Dinossauro

2- Aa Uu

3- Igreja

4- Polícia

5- Estado Violência

6- A Face Do Destruidor

7- Porrada

8- Tô Cansado

9- Bichos Escrotos

10- Família

11- Homem Primata

12- Dívidas

13- O Que