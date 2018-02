Notas roqueiras: Voodopriest, Shadowside, Pastore…

da equipe Combate Rock

– Após iniciar a Hellish Rock tour ao lado de Helloween e Gamma Ray pela Europa, a banda Shadowside finalmente confirmou show como headliner em São Paulo. O grupo se apresenta no dia 26 de Maio, na Via Marquês. O evento contará também com o show dos paulistanos do SupreMa que farão o lançamento oficial de seu mais recente CD “Traumatic Scenes” e estarão de volta à capital paulistana após seis excursões pelo Norte/Nordeste brasileiro. A produção está a cargo do Wikimetal, que é o responsável por esta celebração da união do heavy metal nacional. Os dois grupos preparam várias surpresas e novidades neste reencontro com os fãs depois da capital paulista.

Serviço:

Wikimetal apresenta Shadowside e SupreMa

Data: 26/Maio/2013 19h

Local: Via Marquês

Av. Marquês de São Vicente 1589, São Paulo (SP)

Ingressos:

Pista (1º lote Antecipado): R$40,00

Camarote: R$70,00

Pontos de venda:

Mutilation Records (Galeria do Rock)

Chilli Beans (Vila Leopoldina)Sick’n’Silly (Jardim Paulista)

Lakau Surf (Shop Guarulhos)

Microcamp (Casa Verde)

INGRESSOS ONLINE – www.ticketbrasil.com.br

– A banda Voodoopriest fará o show de estreia em São Paulo no dia 22 de março, às 19h, no Hangar 110. Quem adquirir o ingresso leva de brinde o EP “Voodoopriest”. O vocalista é Vítor Rodrigues, ex-Torture Squad.

A banda apresentará as faixas do EP na íntegra, além de outras novidades. “Vamos tocar outras músicas que serão surpresa. Faremos um repertório bem dinâmico para que o público curta ao máximo. O show também será filmado e posteriormente lançaremos um DVD com as imagens. Dessa forma, os fãs poderão assim participar deste registro importante na carreira do Voodoopriest”, afirmou o vocalista Vitor Rodrigues.

Os ingressos para apresentação estão à venda na loja Mutilation, na Galeria do Rock, ou pelo site do Hangar 110. Além do Voodoopriest, as bandas Hatematter e Commando 6 também se apresentarão.

Serviço:

Show de lançamento do EP “Voodoopriest”

Data: 22 de março (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Hangar 110

Endereço: Rua Rodolfo Miranda, 110 (próximo à estação Armênia do metrô), São Paulo (SP).

Ingressos:

R$ 20 antecipado. Loja Mutilation (Galeria do Rock). Rua 24 de maio, 62, conj. 320, República, São Paulo (SP).

R$ 25 na porta. Hangar 110 (www.hangar110.com.br)

– Mario Pastore, vocalista e líder da banda brasileira Pastore, comunicou na sua página oficial do Facebook que as atividades da banda de heav metal criada no ano de 2007 estão suspensas temporariamente. Segundo o vocalista, a banda não terminou, e voltará a ser um projeto do músico, como originalmente era. “Agradeço imensamente o carinho e a atenção dos fãs desde a criação da PASTORE até esse momento. Prometo fazer o melhor para que a banda continue a alegrar a todos vocês. Tentarei fazer com que essa pausa não se prolongue por muito tempo”, disse o músico.

– A Editora Literata, em parceria com Stephanie Monson, Cidinha Arraes, Banda Vetor, Banda Rygel e amigos , promove no dia 16 de março um grande encontro roqueiro na Baixada Santista. Músicos de diversas bandas farão uma série de jam sessions no Fênix Café, em Santos- Confirmaram presença artistas dos grupos Rygel, Lei Seca, Cidadão Blindado, Opus Tenebrae, Infector, Ancesttral, Odum, Vetor, Hellish War, Dark Witch, Carnal Desire, Predatory, Vulcano, Salário Mínimo, Hugin Munin, Big Malte Blues Band, Anthares, Blasthrash, Front Attack Line, Al Qaeda, Lothloryen, Hatematter, Metal Jam, Chemical Disaster, No Sense e Abomydogs.

Ingressos: 10 Reais ( Antecipados até 10/03 ) e 15 reais ( Na data do evento ).

Postos de Venda: RB CONSULTORIA – PRAIA GRANDE – 13 – 34914788 ALAN VETOR TATTOO – PRAIA GRANDE – 13-78216691 TOP SHIRT GONZAGA – SANTOS – 13-3284-3552 ESTUDIO 3 ACORDES – SANTOS – 13- 33217734

Informações: 13-78203759