Notas roqueiras: Voodoopriest, Panzer, Psychotic Eyes e Kappa Crucis

da equipe Combate Rock

– A banda Voodoopriest, do vocalista Vitor Rodrigues (ex-Torture Squad), lança a primeira música do grupo, intitulada “Reborn”. O single pode ser baixado através de um simples clique em troca de um post no Twitter ou Facebook. “Reborn se tornou muito especial para o Voodoopriest porque foi a primeira música que ensaiamos e gravamos, e é mais do que merecido ela ser a primeira apresentada. Entretanto, a música fala por si só. Muito bem construída e com algumas partes cadenciadas, Reborn é para ser bangueada do começo ao fim. Estamos muito felizes com ela e esperamos que os headbangers curtam tanto quanto nós” , afirmou Vitor Rodrigues. A gravação do single foi realizada no Norcal Studios, em São Paulo, com produção de Brendan Duffey e Adriano Daga. O Voodoopriest é formado por Vitor Rodrigues (vocais), César Covero (guitarra), Renato De Luccas (guitarra), Bruno Pompeo (baixo) e Edu Nicolini (bateria). Link da Reborn: http://bit.ly/12AHhLU

– Desde que retornou às atividades o Panzer não teve descanso. Após o lançamento do single e do clipe “Rising”, a banda disponibiliza agora o EP “Brazilian Threat” para download gratuito. “Brazilian Threat” conta com três músicas, sendo duas novas e uma regravação para a música “Red Days” do aclamado álbum “The Strongest”. “Preparamos um EP para presentear os fãs e amigos da banda neste fim de ano”, comenta André Pars, guitarrista da banda, que também fala um pouco sobre o processo de gravação do material: “Esse EP em particular é muito especial para nós do Panzer, pois foi gravado ao vivo, sem artifícios de estúdio, sem emendas, sem retoques. Foi um material gravado para colocar o ouvinte cara a cara com o Panzer. Nunca escondemos de ninguém a nossa preferência por álbuns gravados sem a utilização de recursos de estúdio mirabolantes, que fazem com que as bandas soem perfeitas, mas ao mesmo tempo mecânicas, duras e sem feeling. Queríamos registrar um material que, para os moldes atuais, vai contra a tendência de mercado que insiste em buscar a perfeição no ser humano como músico, quando bem sabemos que a perfeição não existe e que música é arte e na arte deve-se buscar apenas a essência do artista. A alma da banda está neste EP, que foi preparado com muito carinho para todos que curtem a banda. Esperamos que todos curtam o EP e desejamos que tenham um excelente fim de ano e 2013 repleto de Metal”.

Tracklist:

1 – Burden of Proof

2 – Hastening of Death

3 – Red Days

– O Kappa Crucis, veterano grupo de heavy rock da cidade de Apiaí/SP, já finalizou as gravações de seu novo álbum. Ainda sem título definido, esse será o segundo disco da carreira da banda e vai reunir as faixas “Flags And Lies”, “Strange Soul”, “Invisible Man”, “What Comes Down”, “Nobody Knows”, “Mecathronic”, “Between Night And Day”, “When The Legs Are Wheels”, “The Braves And The Fools” e “School Of Life”. O álbum está sendo produzido no Ger Som Estúdio na cidade de Itapeva/SP, mesmo local onde gravaram o elogiado Jewel Box de 2009. De acordo com o baterista Fábio Dória, o novo álbum trará temas variados, mas que mantêm a identidade da banda. “O disco representa uma evolução natural em comparação ao Jewel Box, que é um orgulho para nós. Deixamos a criatividade nos levar, de forma a não forçar qualquer direcionamento musical, sem preocupação se está mais parecido com isso ou aquilo.”

– Após o sucesso do vídeo de “Fronteiras da Tolerância” que entrou para a programação da MTV, o Uganga vai lançar mais um novo videoclipe. Dessa vez a música escolhida foi “Meus Velhos Olhos de Enxergar O Mal (2 Lobos)” do mais recente álbum de estúdio do grupo, Vol 3: Caos Carma Conceito. Mais uma vez dirigido por Eddie Shumway, o videoclipe de “Meus Velhos Olhos de Enxergar O Mal” traz imagens da apresentação da banda no festival HC Reunion 2012 e diversas outras de shows e bastidores da turnê Européia realizada pelo UGANGA em 2010.

– Com a boa receptividade de “IOnly Smile Behind The Mask”, a banda Psychotic Eyes decidiu manter para o próximo álbum o produtor canadense Jean François Dagenais, também guitarrista da banda de death metal Kataklysm. Ainda sem título definido, o novo álbum está em fase de pré-produção e deve ser lançado no primeiro semestre de 2013. Entre o material já composto, estão músicas bastante inovadoras que irão elevar ainda mais o nível do progressive death metal praticado por eles. De acordo com Dimitri Brandi, vocalista e guitarrista, trabalhar novamente com Jean François Dagenais não apenas garantirá qualidade em termos de produção, mas o fortalecimento de uma parceria e amizade. “Um dos momentos mais emocionantes da minha carreira de músico aconteceu quando ouvi, pela primeira vez, uma música do Psychotic Eyes mixada pelo Dagenais. Ele estava começando a trabalhar no que depois seria nosso segundo álbum, e me mandou a faixa ‘Welcome Fatality’, já mixada, para ‘eu ver o que achava’. A música estava perfeita, todos os timbres brutais e agressivos, mas sem perda da clareza e da definição. Exatamente como eu sempre imaginei que o grupo devesse soar. Estamos muito empolgados em trabalhar com ele de novo. A gravação vai acontecer aqui no Brasil, mas a mixagem e a masterização serão feitas no novo estúdio dele em Dallas (EUA). Desta vez ele nos convidou para acompanhar o trabalho, tomara que dê certo estarmos presentes, será um grande aprendizado.”