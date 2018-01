Notas roqueiras: U2, Kinks, Vixen, Cypress Hill, Pearl Jam…

da equipe Combate Rock

– O novo álbum do U2 deve ser lançado no início do ano que vem, segundo a edição norte-americana da revista Rolling Stone. De acordo com o texto, o baixista Adam Clayton declarou a um programa de rádio na Irlanda que o disco, cujo título não foi definido, “será lançado em algum momento no começo do ano que vem”. “Eu acho que é do U2 de antigamente, mas com a maturidade, o U2 dos últimos 10 anos. É uma combinação destas duas coisas”. Ainda de acordo com Adam Clayton, o álbum terá 12 músicas e a intenção é gravar e mixar antes do Natal.

– Após 50 anos de carreira, o venerado e mítico The Kinks pode voltar a se reunir, e com alguns membros da primeira formação. Em entrevista ao jornal londrino The Gardian, Ray Davies, líder, guitarrista e vocalista, disse que uma reunião do grupo está sendo negociada para o ano que vem. “Estive conversando com meu irmão [Dave Davies] há duas semanas”, disse o músico. “Tivemos negociações. Em termos gerais, Dave está conversando com o agente dele”. O fato é que os dois estão brigados há mais de 20 anos, e todas as tentativas de contato entre os dois não prosperaram desde então. Fundada em 1962, o quarteto ficou famosos em 1964 ao lançar o hit “You Really Got Me”.

– Morreu na semana passada a ex-guitarrista e integrante fundadora do Vixen Jan Kuehnemund, vítima de câncer, aos 51 anos, segundo a página da banda sueca no Facebook. O Vixen foi uma banda de garotas formada em, mas só em 1988 o grupo lançou o álbum de estreia, autointitulado, que vendeu muito bem nos Estados Unidos e na Europa. O grupo lançou outros dois álbuns e acabou em 1991, com algumas reuniões até 2009, quando saiu “Live in Sweden”.

– Começou no dia 11 de outubro em Pittsburgh, Estados Unidos, a nova turnê do Pearl Jam, que está lançando o álbum “Lightning Bolt. Sete músicas novas estão na lista tocada, segundo o site Blabbermouth.net: “Pendulum”, “Sirens”, “Infallible”, “Let the Records Play”, “Mind Your Manners”, “Yellow Moon” e “Lightning Bolt”. “Lightning Bolt”, o disco, já circula em sites de compartilhamento de arquivos.

– O grupo de rap norte-americano Cypress Hill – que também tem um é no rock e no metalcore – retorna ao Brasil para única apresentação na capital paulista no dia 27 de Novembro como parte da turnê “Insane In The Mente” celebrando os 20 anos de lançamento de seu mais aclamado álbum “Black Sunday” que sem dúvida foi o trabalho que consagrou o grupo. A abertura fica por conta dos rappers cariocas do Cone Crew Diretoria, que sõo os convidados especiais do evento. O Cone Crew chamou a atenção da mídia quando com apenas cinco dias de lançamento, o vídeo clipe da música “Chama os Mulekes” atingiu mais de um milhão de visualizações, rendendo indicações para quatro categorias no VMB de 2012.