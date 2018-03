Notas roqueiras: Sting, Brian Johnson, Rush, Neil Peart, Monsters of Rock, Shadowside, Confronto, Andragonia, Against Tolerance, Tim 'Ripper' Owens…

– O livro “Ghost Rider: Travels on a Healing Road”, escrito pelo baterista do Rush Neil Peart, sairá no Brasil pela editora Belas Letras e a previsão de lançamento é para março de 2014. “Ghost Rider: Travels on a Healing Road” foi lançado em 2002 e retrata o relato de uma viagem de moto feita pelo baterista após as mortes de sua esposa e de sua filha que aconteceram no decorrer de um ano (e sob forma traumática).

– Sting está compondo a sua primeira ópera-rock. Ou musical, como prefere. A obra tem como base a sua infância em Newcastle, cidade litorânea no norte da Inglaterra, próxima à fronteira com Escócia. A ideia é que outros músicos que nasceram na cidade participem. Brian Johnson, do AC/DC, já aceitou participar. Outros, como Eric Burdon (The Animals), devem ser convidados. A obra tem previsão de ser encenada em teatros e tem como tema principal a vida de Sting na região durante uma época, o pós-guerra, em que o nível de desemprego era enorme, em sua região natal. A trilha sonora sai no próximo mês.

– O festival Monsters of Rock abriu hoje inscrições para um concurso de bandas de hard Rock e heavy Metal, de acordo com site Wikimetal. No “Desafio Monsters of Rock”, duas bandas serão selecionadas para tocar no festival em Outubro, ao lado de nomes como Slipknot, Aerosmith, Whitesnake e todas as outras bandas que estão no Festival. Cada uma das bandas escolhidas vai tocar em um dos 2 dias do Monsters 2013. O Wikimetal, juntamente com a 89FM, vai participar do júri que vai selecionar as 10 bandas que melhor representam o espírito do Monsters of Rock. As selecionadas pelo júri entrarão para a votação final que vai decidir as bandas vencedoras.

Para se inscrever no concurso, clique aqui.

Confira abaixo as datas importantes do processo de seleção:

27/08 – Lançamento do Concurso

20/09 – Encerramento das inscrições

27/09 – Shortlist de 10 bandas para voto popular

10/10 – Anúncio das 2 bandas vencedoras

– A banda brasileira Shadowside está realizando seleção de atrizes para participar do próximo videoclipe do grupo. O papel é para interpretar a protagonista, uma jovem viciada em drogas. Segundo a assessoria de imprensa da banda, a candidata não precisa ter vasta experiência, mas ser desinibida e estar disposta a dar vida ao personagem. A atriz será escolhida por seu talento e postura profissional. A primeira fase da seleção será analise do material de cada candidata. As interessadas devem enviar e-mail para manager@shadowside.ws com os seguintes detalhes:

– Nome, idade, foto atual e, se tiver experiência, descreve-las;

– enviar vídeo com interpretação de diferentes emoções ligadas ao abuso de drogas, como prazer, alívio, medo, desespero e depressão. Falas não são necessárias, buscamos apenas expressões faciais e corporais.

– Disponibilidade para gravações em Santos/SP e/ou São Paulo/SP, durante todo o mês de Setembro de 2013. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Não haverá cenas de nudez, nem de conteúdo sexual.

– O vocalista Tim “Ripper” Owens, que esteve no Brasil com o Dio Disciples e vem realizando shows solo e com o projeto Rockstar, retornará ao Brasil em dezembro para realizar um set inteiramente com clássicos e músicas de sua fase no Judas Priest. Ripper gravou com o Priest os álbuns “Jugulator” (1997) e “Demolition” (2001), além dos ao vivo “’98 Live Meltdown” (1998) e “Live in London” (2003).

Datas confirmadas até o momento:

14 de dezembro – Carioca Club – São Paulo/SP (‘special guest’ no show do Kreator)

15 de dezembro – Fazenda Evaristo – Rio Negrinho/SC (‘Zoombie Ritual Metal Festival’)

– O Confronto já está a todo o vapor na divulgação do seu mais novo álbum, “Imortal”. Recentemente, a banda considerada um dos nomes mais respeitados do cenário metal/hardcore sulamericano revelou titulo, previsão de lançamento e tracklist deste trabalho. E, para alegria dos fãs, as novidades não param por aí. O grupo acaba de divulgar, em sua página oficial no Facebook, a capa do álbum. A exemplo do CD “Sanctuarium” e do DVD “Confronto: 10 Anos de Guerra”, a obra ficou novamente a cargo do alemão Patrick Wittstock. O artista é mundialmente conhecido por já ter trabalhado para Amon Amarth, Six feet Under, Aborted, Grave, Dismember, Caliban e gravadoras como Metal Blade e Nuclear Blast. Wittstock também assina a artwork do novo CD do Heaven Shall Burn.