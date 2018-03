Notas roqueiras: Rush, Kreator, Tankard…

da equipe Combate Rock

- O Rush foi anunciado como uma das bandas a entrarem para o Hall da Fama do Rock na cerimônia de 2013. A banda canadense foi oficialmente indicada pelo Rock and Roll Hall of Fame junto com Public Enemy, Heart, Randy Newman, Donna Summer e Albert King. Deep Purple aindan terá de essperar. “É uma grande honra e apareceremos lá sorrindo”, disse o vocalista e baixista Geddy Lee à revista Rolling Stone. “Isso deixou a minha mãe muito feliz, então valeu a pena”, brincou.

– Depois do Big Four do metal norte-amernicano, agora é a vez da Alemanha. Kreator, Sodom, Destruction e Tankard irão tocar no festival alemão Beastival, que acontecerá entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2013. Finalmente as quatro bandas irão dividir o mesmo palco. O encontro histórico está sendo chamado de ‘The Big Teutonic 4’.

- Uma das principais bandas de Black Metal mundial, o Rotting Christ, acaba de ter uma data confirmada em Joinville, Santa Catarina. Os gregos aportarão no Brasil no mês de Março de 2013 e tem previsão de uma turnê com sete apresentação pelo país. Quem cuida da apresentação de Joinville é a produtora Metal Scream, confira as informações sobre a data e venda de ingressos antecipados:



ROTTING CHRIST em Joinville:

Dia: 14 de março.

Local: Sociedade Kenia

Os ingressos antecipados começam a ser vendidos já neste dia 10 de dezembro:

1º LOTE – R$100,00 / R$50,00 meia

2º LOTE – R$120,00 / R$60,00 meia

NA HORA – R$140,00 / R$70,00 meia

- O novo trabalho do Morfolk, ‘Prelude…’, já está disponível. O EP pode ser baixado de forma gratuita. Sucessor do aclamadíssimo ‘World Of Lies’, o novo trabalho marca também a estreia da nova formação de uma das bandas mais tradicionais do Death Metal brasileiro, agora com Gabriel Grisolia na guitarra e Daniel Sanchez na bateria. ‘Prelude…’ foi gravado no estúdio Oversonic e teve a produção de Vagner Alba. A arte da capa ficou a cargo do próprio baterista, Daniel Sanchez.

-O experiente Bil Martins foi confirmado como novo vocalista do Hellish War. O músico já trabalha com a banda a todo vapor nas gravações do novo álbum Keep It Hellish. O disco será o terceiro de estúdio, o quarto da carreira do Hellish War, sucessor do ao vivo Live in Germany (Hellion Records). O álbum será lançado na Europa em Fevereiro de 2013 pela gravadora alemã Pure Steel Records e vai anteceder a segunda turnê européia da banda programada para Outubro. Bil Martins já havia se apresentado como convidado do Hellish War na edição 2012 do Festival Rock In Hill em Bueno Brandão/MG, mas sua estréia oficial como vocalista da banda acontece nesta sexta, 14 de Dezembro, em show no Asteroid Bar em Sorocaba/SP.