Notas roqueiras: Rolling Stones, Jimi Hendrix, Slayer…

Marcos Bragatto – do site Rock em Geral

– Os ex-integrantes Bill Wyman e Mick Taylor vão mesmo participar dos dois shows que o Rolling Stones fazem na O2 Arena, em Londres, nos próximos dias 25 e 29. Os ingressos desses shows se esgotaram em cerca de três (os mais em conta, a R$ 300) e sete minutos (os mais caros, a R$ 1200). Sites paralelos revendem os ingressos por até R$ 40 mil. Além dos shows de Londres, os Stones tocam ainda em New Jersey, nos Estados Unidos, nos dias 13 e 15 de dezembro. As apresentações comemoram o aniversário de 50 anos do grupo.

O novo videoclipe dos Rolling Stones, para a música “Doom And Gloom”, está em exibição. A faixa é uma das duas inéditas que o grupo gravou recentemente sob sigilo em um estúdio, em Paris; a outra é “One More Shot”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas músicas são o grande chamariz da coletânea “Grrr!”, recém lançada, para comemorar o aniversário de 50 anos do grupo. A produção ficou mais uma vez à cargo de Don Was, que vem trabalhando com os Stones desde o álbum “Voodoo Lounge”, de 1994. A coletânea será disponibilizada em vários formatos diferentes, incluindo um com três CDs e 50 faixas, e outro com 80 músicas em quatro CDs, além de versões em vinil.

– Está sendo lançada no final do mês o livro “O Reino Sangrento do Slayer”, biografia do grupo de thrash metal, de autoria do britânico Joel McIver. Em 304 páginas o autor explica como o grupo ampliou os limites do thrash, influenciando novas bandas de metal pesado que vieram em seguida. McIver, que tem no currículo mais de 20 livros sobre heavy metal, incluindo biografias de bandas como Metallica e Slipknot, cobriu duas turnês do Slayer, e revela curiosidades desde o início da banda. O livro traz ainda um álbum de fotos com material inédito, e contracapa com depoimentos de grandes nomes do metal brasileiro. A edição original – “The Bloody Reign of Slayer” – foi lançada em 2008, no Reino Unido.

– Está previsto para chegar às lojas no dia 5 de março o álbum “People, Hell and Angels”, de Jimi Hendrix. São 12 faixas com material inédito, gravado pelo guitarrista entre 1968 e 1969, no qual ele trabalhava em paralelo ao seu grupo, o Jimi Hendrix Experience. Hendrix fazia experimentações com metais, teclados, percussão e uma segunda guitarra. A lista das músicas não foi revelada.

– O Barão Vermelho já está de volta, com a turnê “+ 1 dose” (veja como foi no Rio), mas as atividades dos integrantes no recesso do grupo estão aparecendo. Uma delas é o álbum solo do baterista Guto Goffi, “Alimentar”, cujo lançamento acontece na próxima terça, 27, no Rio. O álbum foi elaborado durante seis anos, com participação de mais de 60 músicos, incluindo integrantes dos Detonautas, a formação original do Barão e Os Britos. São 10 faixas no CD e 12 no site oficial (www.gutogoffi.com). No show de lançamento, que acontece no Casarão Ameno Resedá, Guto contará com participações especiais de Barão Vermelho, Os Britos e João de Aquino.