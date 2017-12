Notas roqueiras: Rio Preto Rock Festival, Hellish War, Satânico Dr. Mao, Hugin Munin

da equipe Combate Rock

– O 1° RIO PRETO ROCK FESTIVAL teve como atrações bandas covers e tributos e aconteceu no dia 26 de maio de 2012. Devido ao sucesso alcançado, o evento teve um público estimado em 2 mil pessoas, o RIO PRETO ROCK FESTIVAL 2013 agora será realizado em dois dias, mais precisamente, nos dias 17 e 18 de agosto. Além de bandas covers e tributos o evento contará com a participação de bandas autorais, totalizando 14 bandas. Serão mais de 20 horas de muito Rock ‘n’ Roll na cidade de São José do Rio Preto, localizada aproximadamente à 435 KM da capital paulista. O festival seria realizado no mês de julho, porém, por questão de logística e devido a algumas novidades que foram divulgadas, o mesmo, teve sua data alterada. O organizador do festival, Demival Vasques Filho, da Lucra Produções, confirmou recentemente mais duas atrações que irão agregar maior valor ao festival que com certeza, após essa edição, se tornará um dos principais eventos de rock/ heavy metal do interior do estado de São Paulo. HUMBERTO GESSINGER (ex- vocalista dos ENGENHEIROS DO HAWAII e BROTHERS OF BRASIL (Supla e João Suplicy) irão se juntar ao cast do festival e juntamente com a já anunciada MAESTRICK serão as atrações principais desse grande evento. O MAESTRICK, formado por Fabio Caldeira (Voz, piano e teclados), Renato “Montanha” Somera (Baixo e vocais), Heitor Matos ( Bateria e percussão), Paulo Pacheco e Beto Vanella (Guitarras) escolheu o evento realizado na sua cidade-natal para gravar o videoclipe da música “H.U.C.”, primeiro registro oficial do quinteto com cenas do show, público e bastidores e também comemorar, oficialmente, o lançamento mundial de “Unpuzzle!”, seu álbum debut, pela gravadora alemã POWER PROG RECORDS. (com informações do site Rocksblog).

– o Hellish War está prestes a lançar seu novo disco de estúdio. Intitulado Keep It Hellish, o álbum foi produzido por Ricardo Piccoli no PiccoliStudio em Biella, na Itália, e vai marcar a estréia do novo vocalista da banda, Bil Martins. Keep It Hellish é o sucessor do aclamado disco ao vivo Live In Germany (eleito pelo site Heavy Metal Brasil como um dos melhores discos ao vivo do heavy metal brasileiro de todos os tempos) e vai reunir as faixas “Keep It Hellish”, “The Challenge”, “Reflects On The Blade”, “Fire And Killing”, “Scars (Underneath Your Skin)”, “Masters Of Wreckage”, “Phanton Ship”, “The Quest”, “Darkness Ride” e “Battle At Sea”. Keep It Hellish será lançado na Europa no dia 28 de Junho pela gravadora alemã Pure Steel Records (Omen, Warrant, Halloween, Cage). No Brasil o disco chega às lojas no início de Julho pela Voice Music (Angra, Korzus, Torture Squad, Hibria, etc). Nas semanas anteriores a banda liberou duas faixas do álbum para audição, “Keep It Hellish” (http://snd.sc/161jgiq) e “The Challenge” (http://snd.sc/126IaNl). Agora “Masters Of Wreckage” também pode ser conferida pelos fãs: https://soundcloud.com/hellishwar/hellish-war-masters-of . O show oficial de lançamento de Keep It Hellish acontecerá no “Dia Internacional do Rock”, 13 de Julho, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em Campinas/SP.

– Após o fim do Garotos Podres, dois ex-integrantes formaram um novo projeto. O Satânico Dr. Mao e os Espiões Secretos, de José Rodrigues Mao Junior e Cacá Saffiotti, lançou sua primeira canção, “Repressão Policial”. Confira a letra e um vídeo feito com a canção, contendo cenas da violência policial durante os protestos que cobrem o país.

Thorgrim, Surt e Hjalmar após dia em estúdio

– A Hugin Munin, de Santos, já está trabalhando no sucessor do álbum “Ten Thousand Spears For Ten Thousand Gods” (2012). “Nosso primeiro disco teve um feedback extremamente positivo. Fizemos vários shows importantes pelos Estados de São Paulo e Curitiba e, agora, estamos concentrados na composição das novas músicas, que estão extremamente pesadas. Nossos fãs não se decepcionarão”, declarou o guitarrista Thorgrim. A banda já entrou oficialmente em estúdio para registrar este material, mas ainda não há um período exato para o lançamento deste novo trabalho, porém, eles pretendem realizar mais apresentações pelo país. Para quem ainda não ouviu, “Ten Thousand Spears For Ten Thousand Gods” está disponível para audição em http://www.facebook.com/huginmuninofficial.