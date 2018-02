Notas roqueiras: Ravenland, Live Metal Fest II

da equipe Combate Rock

– Aos poucos o cenário do m,etal em São Paulo começa a se mexer sem precisar da ajuda de produtoras ou empresários para promover festivais underground. Infelizmente as bandas não sabem a força que têm, já que a cidade comportaria um encontro diário de boas bandas. A nova iniciativa é a segunda edição do Live Metal Fest. O objetivo é unir bandas de de rock pesado e suas vertentes para um encontro onde o principal motivo será de divulgação de material autoral. O Live Metal Fest II vai ocorrer no dia 29 de março, no Inferno Club, no bairro da Bela Vista, perto do centro de São Paulo. Por enquanto estão confirmadas as bandas Hammathaz, Command 6, Holiness, Screams Of Hate, Trayce e Forka, quase todas com material próprio já lançado em CD e com projeção dentro do cenário nacional. É uma boa oportunidade para ver o que há de novo no heavy nacional, e também para mostrar aos pessimistas que é possível fazer eventos legais sem depender de patrocínio ou de empresários.

Serviço:

Evento: Live Metal Fest II (segunda edição)

Local: Inferno Club – Rua Augusta, 501

Data: 29/03 das 15:00 as 22:30hrs

Bandas Convidadas: Hammathaz / Command 6 / Holiness / Screams Of Hate / Trayce / Forka

– A banda de heavy metal Ravenland está sem vocalista novamente. Juliana Rossi deixou o grupo nesta semana por conta de problemas em conciliar todas as suas atividades – entre outras coisas, é atriz de teatro e professora de música em duas escolas. Ela havia entrado em 2011 no lugar de Camilla Raven. Em seu curto comunicado, agradeceu ao apoio da banda e que saía para não prejudicar o andamento das gravações do novo álbum.