Notas roqueiras: Pleiades, Nervosa, Kiara Rocks

da equipe Combate Rock

– A banda Pleiades, um dos grupos mais promissores do atual cenário da música brasileira, como atração de abertura para o show do Creed, em Belo Horizonte. A apresentação acontece, neste sábado, no Chevrolet Hall. Cynthia Mara (vocal), André Mendonça (guitarra), Mateus Olivello (baixo) e André Bastos (bateria) já dividiram palco com Deep Purple, Steppenwolf, Sepultura, Nightwish e outros grandes nomes da música mundial, recentemente foram finalistas do Programa “Astros: Nova Geração” (SBT) e lançaram o videoclipe do novo single “O que te faz igual (Hey Yeah!)” no Leitura Dinâmica, da RedeTV!. O Pleiades ficou conhecido em 2006, quando foram eleitos a 9ª melhor banda jovem do mundo no concurso ‘The Next Big Thing’, realizado pela Rádio BBC de Londres, em que foram inscritas mais de 1.100 bandas de 34 países. ”

Nervosa anuncia a saída da baterista Fernanda Terra, por motivos particulares e incompatibilidade de idéias. Quem assume o comando da bateria no trio agora é Jully Lee. A banda está em estúdio para a gravação de seu primeiro CD até o fim do ano, para que sua previsão de lançamento (em maio de 2013, pela gravadora Napalm Records) não seja afetada.