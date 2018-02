Notas roqueiras: Paul Di'Anno, Dr. Sin, Tankard, Viper…

Marcelo Moreira

– O cantor inglês Paul Di’Anno, a primeira voz do Iron Maiden, parece que vai mesmo se aposentar por conta de problemas de saúde. Já marcou para os meses de março e abril de 2013 o período de sua última turnê pelo Brasil, que está sendo organizada pela empresa brasileira Abstratti. O músico se divide entre Londres e São Paulo há seis anos e se tornou um dos mais assíduos artistas internacionais a se apresentar no país. Pesou na decisão do músico também, segundo profissionais do mundo do rock paulistano, o período que passou preso na Inglaterra por conta de uma condenação por fraude contra a previdência da Grã-Bretanha. Da última vez que Di’Anno visitou a redação do jornal O Estado de S. Paulo, há dois anos, ele caminhava com dificuldade, com o auxílio de uma bengala, em razão de um problema na coluna e dores nos dois joelhos.

– O vocalista norte-americano Mark Boals, que trabalhou com bandas como Seven Hardway, Yngwie J. Malmsteen, Savoy Brown, Ted Nugent, Ring of Fire, Uli Jon Roth e Royal Hunt, se apresentará no Blackmore Rock Bar no próximo dia 1º de dezembro (sábado). O show toma um caráter ainda mais especial pois, na ocasião, Boals será acompanhado pela experiente banda paulistana Dr. Sin, formada por Andria Busic (baixo e vocal), Edu Ardanuy (guitarra), Ivan Busic (bateria e vocal) e Rodrigo Simão (teclado). No set, músicas dos álbuns solo de Mark Boals, hits de Yngwie Malmsteen e Ring Of Fire, além de clássicos do Dr. Sin.

Serviço Mark Boals + Dr. Sin:

Abertura: Rainbow Rising

Data: 1º de dezembro (sábado)

Abertura da casa: 18h

Início dos shows: 19h

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317, Moema – São Paulo/SP

Fone: (11) 5041-9340

Ingressos: Pista R$ 40 / Camarote R$ 60 – à venda no Blackmore Bar e online pela Ticket Brasil (https://ticketbrasil.com.br/show/markboals-sp/) – O grupo alemão de thrash metal Tankard finalmente anunciou as datas de sua primeira turnê pela América do Sul. A primeira data, em Fortaleza, já havia sido confirmada pela Gallery Productions há dois meses, mas a falta de novas notícias provocou apreensão nos fãs, temerosos de que a turnê fosse cancelada por falta de novos shows marcados. Agora, mais cinco cidades terão o “Alcoholic Metal”, que divulga o álbum mais recente, “A Girl Called Cerveza”. Os alemães se apresentarão em Manaus (AM), em 18 de janeiro, Fortaleza (CE) no dia seguinte, voltando a Região Norte para um show em Belém (PA), dia 20. De lá, eles viajarão à Região Sul para um show em Porto Alegre (RS), dia 22 e visitarão a Argentina, fazendo show em Buenos Aires no dia seguinte. Dia 24, eles voltam ao Brasil para o show de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG (dia 25), encerrando a turnê sul-americana em Bogotá, na Colômbia, dia 26.

– A banda brasileira Viper anunciou oficialmente a data de seu último show. Como já havia adiantado o vocalista André Matos, o que deveriam ser poucos shows de comemoração dos 25 anos do primeiro lançamento do grupo se tornou uma bem-sucedida turnê de quase quatro meses pelo Brasil, mas teria um fim definitivo para que todos os integrantes continuassem com seus projetos e trabalhos principais. O último show da turnê “To Live Again será realizado em São Paulo, capital, em 2 de dezembro de 2012, na casa Via Marquês, local onde tudo começou e foi gravado um DVD, a ser lançado em abril de 2013.