Notas roqueiras – Pastore, Yuri Fulone, Rhevan, Rhestus…

– O cantor Mario Pastore será o responsável pelos vocais do projeto intitulado Yuri Fulone, que alterna entre o power metal e o heavy metal tradicional com influências de música medieval que é temática de todo trabalho. Yuri Fulone compôs todas as músicas do projeto após sair da banda Warpride e foi responsável pela parte das guitarras, teclado, baixo e orquestrações. O projeto homônimo que está sendo produzido no Estúdio NF de Neno Fernandes (Eterna) em São Paulo, conta ainda com a participação de Wellington Ramos na bateria e Marcio Barbieri na guitarra solo. O CD intitulado “The Blacksmith” terá 5 faixas e tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2013 segundo o compositor. A banda Pastore, liderada por Mario, está momentaneamente parada e pode se tornar apenas um projeto paralelo do vocalista.

– O Rhevan segue nos preparativos finais para o lançamento do seu próximo videoclipe, que será lançado dia 4 de abril. A música escolhida foi “When All the Heroes Are Gone”, feita com exclusividade para a coletânea Hellstouch da Shinigami Records, lançada em 2012. O vídeo contará com imagens do show de lançamento do seu segundo álbum de estúdio “One More Last Attempt”, também lançado pela Shinigami no fim do ano passado e entrou em várias listas de “melhores do ano” em vários sites especializados. O grupo também assinou com a gravadora alemã Metal Del Mundo para o lançamento mundial não apenas do novo trabalho, mas também do debut ‘Perpetually’, que está sendo totalmente regravado.

– O Mortifer Rage está participando de uma nova compilação, intitulada ‘Metal Sem Fronteira’. O material foi idealizado pelo programa Holocausto e o site Arena Metal, com a finalidade de mostrar a união das bandas de dois estados: Minas Gerais e Pernambuco. Bandas como Falling in Disgrace, Silent In Fear, Dunkell Reiter, entre outras fazem parte do trabalho. Para mais informações sobre ‘Metal Sem Fronteira’ visite: http://programaholocausto.blogspot.com

– Chegar aos vinte anos de carreira por si só já é um feito extraordinário, agora chegar aos vinte e ainda continuar crescendo e sendo cada vez mais relevante, este é um feito para poucos. O Rhestus se enquadra nesta descrição. E como não poderia ser diferente, uma data especial merece uma comemoração especial. O grupo preparou uma apresentação mais que especial para celebrar esta data e prepara um show comemorativo contado com muitas participações especiais. “Teremos um tempo um pouco maior de show, apresentaremos várias jams com os ex-integrantes, sendo que muitas vezes eu só vou cantar e teremos uma música com dois bateristas tocando juntos (Jaca e Marcão)” comenta o vocalista Alex Fantasma. O show será cronológico e cada integrante subirá tocando músicas de seu período na banda. “Fizemos uma semana antes um ensaião no Gladius Home Estúdio e tudo será registrado em vídeo”, finaliza Alex. A apresentação será no tradicional festival Taki’o Rock Festival em Timbó/SC. O evento por si só é especial, pois o bar fará 17 anos de funcionamento.

