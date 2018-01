Notas roqueiras: Noturnall, Torture Squad, Claustrofobia, GBH…

– Sem muito alarde, a banda Shaman praticamente acabou e quase se transformou em um supergrupo. O Noturnall surge com integrantes da banda que já teve Andre Matos (ex-Angra) e Ricardo Confessori (atual Angra), e inclui o baterista peso pesado Aquiles Priester, outro ex-Angra e que atualmente também toca com o Hangar. A nova banda traz em sua formação quatro integrantes do Shaman – Thiago Bianchi, Leo Mancini, Jr. Carelli e Fernando Quesada -, que se uniram a Priester para formar o Noturnall e fazer um som pesado, progressivo e moderno – pelo menos essa é a intenção. O Noturnall já lançou o seu primeiro clipe no dia 21. O vídeo foi gravado em New York e conta com a participação especial do próprio produtor da banda, Russell Allen (Symphony X/Adrenaline Mob). O curioso é que o vídeo seria lançado como um trabalho do Shaman, mas a reviravolta foi grande no intervalo entre o final das gravações e a edição final. O baterista do Shaman – e detentor dos direitos do nome -, Ricardo Confessori, voltou ao Angra há três anos. Um álbum será lançado em janeiro de 2014.

GBH volta ao país após quatro anos – foto: divulgação

– A lendária banda GBH, considerada pioneira do punk rock inglês ao lado de Discharge, Broken Bones, The Exploited, The Varukers e Shock Frot, recentemente confirmou única apresentação na cidade de São Paulo. O show está confirmado para o próximo dia 26 de outubro, no tradicional Hangar 110.Esta será a única apresentação na capital paulista. Os ingressos já estão à venda na Galeria do Rock (Loja 255), Santo André (Ratus Skateshop) e no site www.hangar110.com.br, e custam R$ 50,00 (estudante), R$ 80,00 (promocional) e R$ 100,00 (na porta). A abertura fica por conta do Seek Terror, que deve tocar suas novas composições e os clássicos dos álbuns “Peste Católica” e “Aborto Legal”, e do Deserdados. A banda desembarca no Brasil com três membros da formação original: Colin Abrahall (vocal), Colin “Jock” Blyth (guitarra) e Ross Lomas (baixo). Já na bateria segue sob o comando de Scott Preece, que acompanha o grupo desde 1992. Formada em 1979, o GBH se firmou como um dos principais nomes da segunda safra do punk rock inglês onde ficaram famosos graças a sucessos como: “Sick Boy”, “Give Me Fire”, “Big Women”, “No Survivors”, “Alcohol”, “Self Destruct” e “Crush ‘Em”.

– Divulgadas a capa e as músicas de “Esquadrão de Tortura”, novo álbum do Torture Squad. O sétimo álbum da carreira da banda é o primeiro conceitual, contando sobre a época em que o Brasil foi governado pelo regime militar (1964/1985). A arte é assinada por João Duarte, artista e web designer, que já vem trabalhando com a banda há algum tempo. Abaixo, o artista conta como foi realizar o trabalho com a banda. “Foi sensacional! Desde o começo, quando a banda me apresentou o conceito do disco, achei que poderíamos desenvolver uma arte forte e impactante, que condiz totalmente com o som deles. O tema da ditadura no Brasil é um tema muito delicado, por vários motivos, e surgiram várias ideias diferentes, até resumirmos tudo em simbologias, que estão presentes na capa e no encarte. Espero que todos gostem!” O lançamento oficial no Brasil será 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, pela Substancial Music, e na Europa por uma gravadora ainda a ser definida.

Lista de músicas:

01. NO ESCAPE FROM HDELL

02. PULL THE TRIGGER

03. PÁTRIA LIVRE

04. WARDANCE

05. ARCHITECTURE OF PAIN

06. NEVER SURRENDER

07. IN THE SLAUGHTERHOUSE

08. CONSPIRACY OF SILENCE

09. NOTHING TO DECLARE

10. FOR THE COUNTLESS DEAD (DIRGE)

11. FEAR TO THE WORLD

– Claustrofobia, banda brasileira de heavy metal, acaba de lançar a sua cerveja, seguindo os passos de Sepultura, Angra, Blues Etílicos, Velhas Virgens e outros grupos nacionais. Essa cerveja chega pra celebrar 20 anos de integridade e compromisso com o metal. Segundo a banda, a Claustrofobia Witbier combina perfeitamente com pratos leves, saladas e culinária oriental. Distribuída pela Bushido Brazil, o lançamento da Claustrofobia Witbier acontece nesta sexta-feira (27/09), no stand n°9, da Beer Experience, maior evento sul-americano dedicado ao mercado de cervejas especiais. A terceira edição em São Paulo, este ano, será realizada na Bienal do Ibirapuera.