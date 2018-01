Notas roqueiras: Nervochaos, Stomachal Corrosion, Headhunter D.C., Shadow Legacy, Morfolk, Grimriot, Necropsya, Zombie Cookbook

da equipe Combate Rock

– O Nervochaos foi confirmado em dois tributos a duas das bandas mais representativas de nosso cenário: Stomachal Corrosion e Headhunter D.C. A primeira foi formada em 1991 e é conhecida pelo seu Grindcore impiedoso, que destruiu pescoços Brasil afora até o ano de 2009. Para o tributo foi escolhida a música “Apathy”. Já o Headhunter D.C. é, sem dúvidas, um dos principais nomes do Death Metal da história deste país. Formado em 1987, o grupo baiano até hoje nos presentei com seu culto a morte. Para este tributo a música escolhida foi Lightless. O trabalho está sendo organizado pela renomada Mutilation Records. Além dos tributos e suas sempre extensas turnês mundo afora, o Nervochaos está preparando um pacote com 2 DVDs, 1 CD mais livreto com fotos e textos.

– O Shadow Legacy lançará seu novo disco ‘You’re Going Straight To Hell’ em show ao lado do ex-Iron Maiden, Blaze Bayley. O show acontece na cidade natal da banda, Campo Grande/MS, no dia 4 de janeiro de 2014, num sábado no Bar Fly. Mais informações sobre ingressos antecipados podem ser encontradas pelo: www.facebook.com/tonaaugusta . Esta não será a primeira vez que Blaze Bayley se encontra com a banda: o vocalista britânico figura na música ‘Hate Within’, faixa contida no álbum. Tanto o EP, ‘Rage and Hate’ (disponível para download gratuito), quanto o álbum ‘You’re Going Straight To Hell’ foram gravados no estúdio Anúbis, com o produtor Aldo Carmine, conhecido pelo trabalho com a banda de symphonic metal Rhevan.

– Um acontecimento inusitado poderá ser presenciado por todos que forem ao festival Demolition Fest III no dia 12 de outubro. O guitarrista e um dos fundadores da banda, Roberto Repolho, se juntará ao Morfolk para o show. Devido a problemas pessoais, o atual guitarrista Gabriel Grisolia não poderá fazer o show e Repolho foi convidado para assumir o posto neste dia. “Está sendo muito legal ensair novamente com o Repolho, é meio que uma volta 20 anos atrás” comenta o guitarrista e também um dos fundadores, Reinaldo Tio. O festival acontece na tradicional casa Caveira Velha Rock Bar, em Jandira/SP. Além do Morfolk, as bandas Madness, Chaoslace e Immolated fecham o cast.

– O Necropsya apresenta seu novo videoclipe oficial. A música cantada em espanhol tem o título de ‘Determinación’. O trabalho, produzido por Dennys Rocha, traz uma mensagem de superação, de nunca desistir, de determinação. Confira o clipe no endereço http://www.youtube.com/watch?v=DwmSopwBjEU. Para quem acompanha o trabalho do grupo, está é uma releitura da música ‘Determinação’ retirada do EP ‘Bandas Fora da Garagem’ de 2010.

– O Zombie Cookbook escolheu ‘Harvest Of The Damn’, retirada do mais recente trabalho do ZOMBIE COOKBOOK, ‘Outside The Grave’ para filmar seu novo clipe. Como o próprio nome já entrega, conta sobre o filme ‘A Colheita Maldita’ (Children of the Corn, 1984). “Escolhemos esta música porque ela tem um ar macabro, os vocais variam direto e também temos todo aquele climão. Além de ter uma letra legal que remete a várias partes do filme que inspirou a música“, comenta Dr. Stinky, vocalista da banda. A banda também finaliza seu novo trabalho, um Split em vinil 7” com a banda Offal a ser lançado pelo selo Black Hole Prods. Uma das músicas presentes será cantada em italiano.

– O Grimriot lançou o seu novo single, ‘Revolt’, que está disponível para audição em seu Soundcloud oficial, onde também é possível fazer download da música no endereço https://soundcloud.com/grimriot/revolt. Este novo single faz parte do “aquecimento” para o primeiro álbum do grupo, ainda sem data oficial de lançamento, mas previsto para os próximos meses. Foi gravado no Estúdio Suminsky sob a supervisão de Tiago Suminsky, Vinícius Bancke e Henrique Lopes.

