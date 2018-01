Notas roqueiras: metal underground a todo vapor

da equipe Combate Rock

– A banda paulista Odekhaton confirmou que o seu recém-lançado primeiro EP, intitulado “Reborn”, será relançado na versão física como bônus no seu vindouro debut álbum, ainda sem título definido, através da MS Metal Records. “Reborn” foi lançado no Brasil apenas no formato digital para download gratuito, que pode ser acessado através do link ao lado: Download

– A banda sulista Hate Handles disponibilizou, no seu canal oficial no YouTube, um mini documentário que descreve, através de depoimentos dos seus integrantes, o início das suas atividades, o processo de composição e criação de seu álbum “Die in Hands of Believers”, além de toda a concepção ideológica trabalhada nas suas letras. O referido trabalho contou com a direção de Maicon Benato e Letícia Telassi, responsáveis pela parte de vídeos do estúdio Nitro. “Die in Hands of Believers” será lançado no Brasil através da Eternal Hatred Records, com distribuição da Voice Music e Mutilation Records para as principais lojas especializadas.

– A MS Metal Records confirmou no último dia 03 de outubro de 2013, o lançamento do décimo nono álbum do seu cronograma de trabalho para o ano vigente. Trata-se do primeiro trabalho de inéditas do 7TH SYMPHONY – “Written With Blood” –, que conta com um direcionamento musical voltado para o híbrido de elementos do Gothic Metal, Doom Metal e da Música Erudita, com os ótimos vocais da cantora Juliane Carvalho.

– O site oficial da Misanthropic Records, um dos três selos responsáveis pelo lançamento do vindouro debut álbum do SYMPHONY DRACONIS, intitulado “Supreme Art of Renunciation”, disponibilizou a pré-venda do referido material. “Supreme Art of Renunciation” será lançado no segundo semestre de 2013, através dos selos Eternal Hatred Records, este de propriedade da assessoria de imprensa do grupo, Misanthropic Records e Corvo Records.

– A banda carioca Dreadnox confirmou que o seu novo álbum será precedido por um single virtual, ainda sem título definido, e que será distribuído para as principais lojas deste nicho no mundo, vide iTunes, Amazon e CD Universe, ampliando assim a divulgação do produto para o exterior. O terceiro álbum da carreira, que está sendo produzido pelo experiente Renato Tribuzy, já está em processo avançado de gravação, para o seu posterior lançamento nos formatos físico e digital.

– A banda sergipana Tchandala confirmou que já está em processo de composição do seu terceiro álbum, sucessor do muito bem recebido “Fear of Time”, e que tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2014, mais uma vez através da MS Metal Records.

– A banda brasiliense de Hard Rock Aprhoditte, agora radicada no estado de São Paulo, confirmou a adição do baixista paulista Alê Oliveira na sua formação. Alê Oliveira vem da escola do Hard Rock, onde já possui uma carreira consolidada na noite paulistana. O artista já se encontra integrado ao grupo, participando do processo de composição do primeiro, dos dois álbuns previstos para 2014. A banda se encontra atualmente em processo avançado de pré-produção de dois álbuns, que serão lançados no Brasil através da Alternative Music Records, com distribuição da Voice Music para as principais lojas especializadas.

– A banda paulista Spreading Hate, juntamente com o selo Eternal Hatred Records, confirmaram o lançamento do seu debut álbum, intitulado “Hatecomming”, para o dia 14 de outubro no país na sua versão física, em paralelo ao lançamento da sua versão digital através da CD Baby. Hatecomming” será lançado no Brasil através da Eternal Hatred Records, com distribuição da Voice Music para as principais lojas especializadas.

– O novo álbum da banda catarinense Warfield, que ainda não possui título definido, será lançado primeiramente na sua versão digital, através da distribuidora CD Baby, um mês antes da sua versão física chegar às lojas do país. A banda se encontra atualmente finalizando o seu novo álbum, que será lançado no Brasil através da MS Metal Records, com distribuição da Voice Music.

– A banda paraibana Soturnus confirmou recentemente a parceria com o No Leaf Studio Produtora, que produziu recentemente o teaser de promoção do novo álbum “…Of Everything That Hurts”, e que provavelmente assinará o primeiro vídeo clipe do quinteto. O novo álbum, intitulado “…Of Everything That Hurts”, será lançado pela Eternal Hatred Records no segundo semestre do corrente ano, com distribuição da Voice Music.

– banda carioca Reckoning Hour foi a representante brasileira no Battle of Bands 2013, que foi um concurso organizado pela empresa Legator Guitars da Califórnia, e que premiou o grupo texano Polyphia. Apesar de não ter se sagrado vencedora, através de votação popular no Facebook, a Reckoning Hour também foi premiada pela empresa, com instrumentos exclusivos, devido a sua qualidade musical e número expressivo de votantes na internet. O grupo está finalizando a pré-produção do seu debut álbum, que tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2014, através da MS Metal Records.

– A banda paulista Tprqverem continua o processo de pré-produção do seu segundo álbum de inéditas, ainda sem título definido e que será lançado através da Eternal Hatred Records, selo voltado para o Metal Extremo da empresa MS Metal Press. Precedendo o supracitado material, o grupo disponibilizará um single com duas faixas inéditas, apenas na versão física, numeradas a mão e com distribuição exclusiva nos seus shows que virão a seguir.

– A mesma A MS Metal Records confirmou recentemente, que lançará no país, o segundo álbum da veterana banda de Heavy Metal Fire Hunter, ainda sem título definido e sucessor do debut “Arising from Fire”. O material se encontra em processo de pré-produção e será lançado no Brasil no primeiro semestre de 2014.

– A banda paulista Hevilan confirmou recentemente que firmou uma importante parceria no exterior, com a gravadora estadunidense Nightmare Records, e agora, “The End of Time”, seu debut álbum, está a disposição para compra também nos Estados Unidos. “The End of Time” foi lançado no Brasil no primeiro semestre de 2013 de forma independente, com distribuição da Voice Music.

– Em decorrência da busca de um novo baterista, que substituirá Pedro Senna (Age of Artemis, Polaris), o primeiro álbum da Stone Cold Leaves sofrerá um atraso significativo no seu lançamento. O material foi confirmado para o primeiro semestre de 2014.

– A banda Syntesis, um dos novos representantes do Metal Progressivo no Brasil, confirmou que o título do seu debut álbum será “Kaleidoscope”. O material foi registrado no Max Studios em Salvador, e mixado também em Salvador, no Groove Studio por Diego Moreno. Já o processo de masterização será conduzido por Tedy Jenden no Sterling Sound, em Nova York, Estados Unidos. “Kaleidoscope” tem previsão de lançamento para o segundo semestre do corrente ano, tanto no formato físico quanto no digital.