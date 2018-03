Notas roqueiras: Lothloryen, Imago Mortis e Woslom

da equipe Combate Rock

– Depois da boa recepção que seu mais recente álbum ‘Raving Souls Society’ vem tendo em terras europeias, o Lothloryen foi convidado pela gravadora Power Prog a regravar seu segundo disco, ‘Some Ways Back No More’. “Já tínhamos a ideia de regravar o álbum faz algum tempo. Na época do lançamento do cd, terminamos tudo às pressas pois nosso produtor, Augusto Lopes estava de saída para uma tour de 6 meses com o Torture Squad. Pra completar, não tivemos uma divulgação satisfatória do álbum, o que nos prejudicou muito em termos de promoção e crescimento da banda. Junto a isso, logo que o Daniel Felipe entrou pra banda, nos perguntávamos como teria sido o álbum inteiro gravado com ele e é essa dúvida que estamos prestes a sanar”, comenta o guitarrista Leko Soares, que continua, “Nós regravaremos os vocais, algumas guitarras, bateria, vamos remixar e remasterizar o CD pra ser lançado por lá”.

– A banda Woslom começou a trabalhar em seu novo álbum, sucessor do clássico ‘Time To Rise’. A banda, que com o lançamento de seu trabalho anterior passou de mera novidade para um dos nomes mais fortes do mercado brasileiro sabe que terá que se superar nesta nova empreitada, “temos consciência de que precisamos fazer um grande trabalho neste segundo álbum, mas estamos tranquilos, pois estamos mais entrosados e motivados que nunca!” comenta Silvano Aguilera.

– Após seis anos, a banda Imago Mortis anuncia que vai lançar em 2013 um novo CD, “LSD”. Uma nova músisca, “LSD Theme”, está no YouTube e foi produzida por Alex Voorhees, além da participação do guitarrista paulista Rogerio Oliveira (Flight Studio). A arte do CD foi criada por Andersson Wanderley.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

–