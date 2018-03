Notas roqueiras: Led Zeppelin, Black Sabbath…

do site Wikimetal

Page diz que no começo de 2008 ele, John Paul Jones e Jason Bonham chegaram a ensaiar sem Robert Plant, concluindo que precisariam de um cantor. Na entrevista, Page não citou nenhum candidato à vaga, mas especulações apontam que Myles Kennedy e Steven Tyler tenham participado de jams com a banda na época.

Segundo Page, após o show na Arena O2 em Londres, que gerou o DVD, a banda havia considerado prolongar a reunião para uma turnê, mas Robert Plant estava ocupado em seu projeto com Alison Krauss.

Em entrevista à revista americana Rolling Stone, Jimmy Page disse que Led Zeppelin considerou um novo cantor para substituir Robert Plant em 2007.

Page diz que no começo de 2008 ele, John Paul Jones e John Bonham chegaram a ensaiar sem Robert Plant, concluindo que precisariam de um cantor. Na entrevista, Page não citou nenhum candidato à vaga, mas especulações apontam que Myles Kennedy e Steven Tyler tenham participado de jams com a banda na época.

Black Sabbath é eleita a maior banda Inglesa de Rock Pesado

O Black Sabbath foi eleito a maior banda inglesa de Rock Pesado de todos os tempos, de acordo com a pesquisa BPI (British Recorded Music Industry).

Na pesquisa, que teve aproximadamente 4.000 votos de fãs do gênero, a banda recebeu quase metade dos votos (45%). Distantes do vencedor, em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, Iron Maiden (22.6%) e Led Zeppelin (21.6%). A banda se pronunciou dizendo que está honrada em receber um prêmio desses pelos fãs.

A pesquisa também apontou que o Black Album de 1991 do Metallica é o mais indicado para um iniciante no mundo do Metal.

O Black Sabbath revelou recentemente estar finalizando a composição do novo álbum, que deve ser lançado em Abril de 2013.