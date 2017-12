Notas roqueiras: Krisiun, Marduk, Hibria, Confronto…

da equipe Combate Rock

Grupo é um dos nomes mais importantes do metal mundial

– Após realizar uma longa série de apresentações pelas principais cidades dos Estados Unidos e Canadá, o Krisiun já está de volta ao Brasil para promover “The Great Execution”, considerado um dos melhores discos lançados nos últimos tempos pela imprensa especializada mundial. Reconhecido como um dos nomes mais importantes no atual cenário do heavy metal, Alex Camargo (vocal/baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) não quiseram saber de descanso e já voltaram a se apresentar pelo país. Depois de shows em São Luis, Curitiba e Londrina um dos próximos compromissos do power trio é uma grande performance como headliner no 10° PMW Rock Festival. O evento acontece, nos dias 27 e 28 de julho, na Praia da Graciosa, em Palmas, Tocantins. No repertório não devem faltar clássicos como “Combustion Inferno”, “The Will to Potency”, “Vicious Wrath”, “Kings of Killing”, “Bloodcraft”, “Blood of Lions”, entre outras. Os ingressos já estão à venda.

–

Banda é atração dos renomados Hell Fest e Extreme Hate Fest

– Após ser confirmado como uma das atrações do festival francês Hell Fest, a banda sueca Marduk, verdadeira lenda do black metal mundial, recentemente confirmou mais datas para a “Serpent Sermon 2012/2013 World Tour”. O grupo anunciou que, após a longa turnê pela América Latina e Japão, eles realizarão uma série de apresentações em seu país natal. Mortuus (vocal), Morgan (guitarra), Devo (baixo) e Lars (bateria), que estão excursionando para promover o álbum “Serpent Sermon”, são atração principal do Extreme Hate Fest. O evento acontece no próximo dia 4 de agosto, no Carioca Club, em São Paulo. O cast é um verdadeiro dream team da música extrema mundial contando também com a participação de nomes como Suffocation (EUA), Vader (POL), Sinister (HOL) e os brasileiros do Unearthly. Os ingressos já estão à venda na Galeria do Rock (lojas Hellion e Lady Snake) e pela internet, no site www.ingressosparashows.com.br. A entrada custa R$ 100,00 (pista promocional/estudante) e R$ 150,00 (camarote promocional/estudante).

– O Hibria está com tudo no Japão, de novo. Seu novo disco, ‘Silent Revenge’, alcançou a primeira posição no ranking de pré-vendas da HMV, maior loja de discos do Japão. O disco já vem entre os 10 mais vendidos, sem ao menos ser lançado, por pelo menos duas semanas, na frente de nomes como Linkin Park, Amon Amarth, Masterplan, Heaven Shall Burn, entre outros. Recentemente a banda anunciou mais uma viagem ao Japão, que será a quinta turnê do HIBRIA por lá em 5 anos consecutivos. Como agradecimento, o novo álbum sairá com um bônus especial para os fãs japoneses, sendo esse uma música especialmente composta pela banda para os fãs japoneses. ‘Silent Revenge’ será lançado no Japão semana que vem, no dia 26 de junho pela King Records. No Brasil o disco sai em 13 de julho pela Voice Music. O título e todo o álbum foram inspirados no filme argentino “O Segredo dos Seus Olhos”, um thriller psicológico que trata sobre perda, angústia, desejos não realizados e vingança.