Notas roqueiras: Krisiun, Confronto, Mad Dragzter, Avec Tristesse…

Krisiun é uma das atrações do Rock in Rio 2013

– Formada em 1990 na cidade de Ijuí (RS), o Krisiun tem sido um dos grandes destaques do heavy metal brasileiro nos últimos 20 anos. A banda estourou mundialmente como precursora do movimento brutal death metal com o lançamento do debut álbum “Black Force Domain”. No entanto, alcançaram a fama internacional em 1990, com o disco “Apocalyptic Revelation”, marcada pela devastadora composição “Kings of Killing”. Reconhecida como uma das bandas brasileiras de maior sucesso internacional, sempre evoluindo sonoramente em seus álbuns, sem nunca perder seu peso e brutalidade, o Krisiun tornou-se um dos nomes mais bem-sucedidos da última década, tocando nos principais festivais da Europa, realizando longas turnês pela América e grandes shows pelo país, sempre divulgando aclamados registros fonográficos. Em 2011, Alex Camargo (baixo/vocal), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) lançaram um novo álbum – “The Great Execution” – e seguem em uma longa turnê mundial divulgando este trabalho. Após tocarem no Rock in Rio, o power trio volta à São Paulo para mais uma grande apresentação. O grupo tem show confirmado para o próximo dia 28 de setembro, na Clash Club. No repertório, clássicos como “Bloodcraft”, “The Will to Potency”, “Blood of Lions”, “Combustion Inferno”e “Vicious Wrath” prometem levar o público ao delírio. A abertura está sob a responsabilidade do Torture Squad, nome forte do death/thrash que deve executar composições de seu novo disco, e do TEST, formado por ex-integrantes das bandas Are You God? e D.E.R.

Serviço São Paulo

Clash Club orgulhosamente apresenta Krisiun

Data: 28 de setembro de 2013

Local: Clash Club

End: Rua Barra Funda, 969 – Barra Funda

Convidados especiais: Torture Squad e TEST

Hora: 18h (abertura das portas)

Ingressos: R$25,00 (pista – 1° lote – estudante/meia entrada e promocional)

R$35,00 (pista – 2° lote – estudante/meia entrada e promocional)

Camarote:

R$ 60,00 (1° lote – estudante/meia entrada e promocional)

R$ 80,00 (2° lote – estudante/meia entrada e promocional)

Pontos de venda: Consulado do Rock (Galeria do Rock) – Rua 24 de Maio, 62 – 1º andar – Loja 234 – Fone: (11) 3221.7933

Não há chapelaria em dia de show

Estacionamento R$ 20,00

Capacidade: 500 pessoas

Censura: 18 anos

Imprensa: (11) 9 6419.7206 – press@theultimatemusic.com

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/579609208744740/

Max Moraes e Eduardo Moratori, do Confronto, são os novos representantes da renomada marca de amplificadores – foto: Paulo Barros

– A renomada empresa de amplificadores Peavey acaba de assinar contrato de endorsement com o Confronto, um dos principais nomes do metal/hardcore sulamericano. Max Moraes (guitarra) e Eduardo Moratori (baixo) agora fazem parte de um seleto grupo de nomes como Machine Head, Soufly, Testament, Amon Amarth, Dream Theater, Black Dahlia Murder, Dimmu Borgir, Triviun, SevenDust, entre outros gigantes da música mundial!

Reconhecida por fabricar amplificadores de alta performance, a Peavey é uma das mais importantes marcas neste concorrido mercado internacional.

– O Mad Dragzter, banda paulistana de Thrash Metal, está finalizando seu próximo trabalho, “Master of Space and Time“, com previsão de lançamento para o começo de 2014.

– A banda carioca Avec Tristesse está de volta. Nove anos após o lançamento do aclamado “How Innocence Dies”, o grupo retorna às atividades com seu terceiro álbum, nomeado “Use & Control”. Produzido pelo guitarrista e vocalista Pedro Salles, “Use & Control” tem previsão de lançamento para o mês de outubro, pelo selo Warlock Produções.

