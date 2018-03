Notas roqueiras: Korzus, Ação Direta, Tuatha de Dannan, Guaru Fest…

da equipe Combate Rock

–

Banda traz o repertório que deve estremecer a Baixada Santista – foto: divulgação

– O Korzus, um dos grupos mais respeitados do heavy metal brasileiro, se apresenta, nesta sexta-feira (09/08), na Tribal Club, em Santos. No repertório, Marcello Pompeu (vocal), Heros Trench (guitarra), Dick Siebert (baixo), Antônio Araújo (guitarra) e Rodrigo Oliveira (bateria) devem executar vários clássicos, além das composições do disco “Discipline of Hate” (2010). A abertura está sob a responsabilidade das meninas da Nervosa, uma das sensações do cenário nacional, e do Symphony of Malice (EUA), que desembarca pela primeira vez no Brasil para divulgar o debut álbum “Judgement Day: The Aftermath”. Os ingressos continuam à venda em diversos pontos de Santos e São Vicente, no valor de R$ 40,00.

Serviço Santos

Projeto Hard ‘ Heavy apresenta Korzus, Nervosa e Symphony of Malice

Data: 9 de agosto de 2013

Hora: a partir 22h

Local: Tribal Club

End: Rua Frei Gaspar, 6 – Centro Histórico

Ingressos: R$ 40,00 (1°lote), R$ 45,00 (2° lote) e R$ 50,00 (na porta)

Pontos de venda: Top Shirts (Gonzaga), Sound of Fish (Gonzaga),Realejo Livros (Gonzaga), Reciclarte (Boqueirão), Náutica Tattoo (Praiamar Shopping e Litoral Plaza), Evolution Sk8 Shop (Miramar Shopping), Casa Simões (Centro) e Gudstore (São Vicente), Body Play Tattoo Shop (São Vicente).

Venda online: https://ticketbrasil.com.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– A segunda edição do Guaru Metal acontece no próximo sábado, 10 de Agosto, na cidade Guarulhos (veja o endereço, no serviço, abaixo), e terá doze bandas, somando mais de 10 horas de Metal ao vivo, além de diversos stands, com vendas de discos, revistas, camisetas, etc. Inicialmente o grupo polonês iria se apresentar, mas por problemas burocráticos, o show deles foi cancelado. Ao longo dos meses, outros nomes foram aparecendo no cast, grandes nomes como os veteranos do Vulcano – que estará divulgando seu último álbum, “The Man, The Key, The Beast” – , a banda paranaense Dragonheart, Nervochaos, e por último, o Woslom, grande destaque do thrash metal nacional, que acaba de lançar o excelente “Evolusctruction”. Também estarão presentes, entre outros, duas das maiores revelações do Metal nacional, Fire Strike (SP) e Jackdevil (MA). No dia serão sorteados CDs, Kits promocionais dos apoiadores, tatuagens e uma guitarra Seizi.

Confira o serviço abaixo:

GUARU METAL FEST 2013

Com as bandas:

Vulcano – Death Metal – Santos/SP

Dragonheart – Power Metal – Curitiba/PR

Nervochaos – Death Metal – São Paulo/SP

Jackdevil – Thrash Metal – São Luiz/MA

Dunkell Reiter – Thrash Metal – Contagem/MG

Selvageria – Speed Metal – São Paulo/SP

Crucifixion Br – Black Metal – Porto Alegre/RS

Fire Strike – Heavy Metal – São Paulo/SP

Warpride – Power Metal – Guarulhos/SP

Metallic Crucifixion – Speed/Black Metal – Atibaia/SP

Woslom – Thrash Metal / São Paulo/SP

Punho de Aço – Heavy Metal – Guarulhos/SP

Local: Clube Recreativo

Rua Dr. Nilo Peçanha, 111, Guarulhos, Centro

Horário: 16h

Ingressos

R$ 30,00 Antecipados

R$ 50,00 na porta

+ 1 kg de alimento não perecível

–

– O Ação Direta segue divulgando seu oitavo trabalho, “World Freak Show”, dessa vez com dois shows ao lado de grandes nomes do Rock/Metal nacional. O já tradicional festival River Rock que acontece na cidade de Indaial em Santa Catarina, terá grandes nomes do Metal e de outras vertentes. Os shows acontecem nos dias 9, 10 e 11 de Agosto no Parque Ribeirão das Pedras. O Ação Direta é um dos que se apresentam no dia 10, na mesma noite em que o Sepultura fecha os shows. O Ação Direta toca das 20:45 ás 21: 45 (O Sepultura toca às 23:55). Alguns dos nomes que tocam no festival, além de Sepultura e Ação Direta, são:

Fuzilator (SC), Nervochaos (SP), Choke (PR), Imperious Malevolence (PR), Rhestus (SC), Khrophus (SC), Madrenegra (DF), Cangaço (PE), Calibre Zero (Madri/Espanha), Claustrofobia (SP), Brutal Exuberância (AM), Gritando HC (SP), entre outras. No ABC, sua terra natal, o Ação Direta toca no aniversário de 460 anos da cidade de São Bernardo do Campo, no dia 17 de Agosto, sábado, encerrando a festa como a banda principal. O show será gratuito e acontece no Paço Municipal de São Bernardo do Campo (Praça Samuel Sabatini, S/N, Centro – São Bernardo do Campo/P). Além do Ação Direta, o evento traz as bandas (em ordem) Eyes Of Beyond, Necromesis, Guillotine, Souldier, Woslom, Bioface, Depressed, Negative Control, Seventh Seal, Forka, Panzer e Necromancia. O Ação Direta sobe ao palco às 20h20. O evento tem inicio às 11h da manhã.

–

A banda brasileira Tuatha de Danna divulgou seu retorno oficial aos palcos no meio deste ano após quase um ano em hiato. A apresentação, ao lado de Martin Walkyier no Roça ‘n’ Roll logo seguiu duas datas de agenda com o ANGRA em Belo Horizonte e Uberlândia.A banda voltará à cidade de São Paulo neste próximo fim de semana, quando trará seus grandes sucessos para o Manifesto Bar, no próximo sábado, dia 10. Esta deverá ser a única apresentação da banda neste ano na capital paulista, uma ótima oportunidade para ver o retorno de um dos grandes destaques da cena nacional. Os ingressos estão a venda na Ticket Brasil e em pontos de venda selecionados, no valor de R$35,00 para a pista e R$60,00 para o camarote. Confiram abaixo o serviço completo do show:

TUATHA DE DANNAN – 10/08/2013

Local: Manifesto Bar

Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Abertura da casa: 18:00h

Vendas online e postos de venda:

https://ticketbrasil.com.br/show/tuathadedanann-sp/

Camarote: R$60 (meia entrada e promocional)

Pista: R35 (meia entrada e promocional)