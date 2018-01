Notas roqueiras: Kappa Crucis, Throne, Uganga, Executer, Lothloryen…

da equipe Combate Rock

– A banda paulista Kappa Crucis está prestes a lançar seu novo álbum, “Rocks”. Formada no início da década de 90 na cidade de Apiaí, em meio às montanhas sulistas do estado de São Paulo, a banda combina elementos do hard rock setentista, rock progressivo, southern rock, heavy metal e se tornou um nome “cult” do cenário underground brasileiro. Rocks foi gravado e mixado no Ger Som Estúdio na cidade de Itapeva/SP e masterizado no estúdio Vertex C em Montreal no Canadá pelo produtor Jera Cravo (Madame Saatan, Headhunter D.C.).

– Recém-chegados de sua segunda turnê europeia, com dez shows por oito países – Hungria, Áustria, França, Itália, Eslováquia, Eslovênia, Polônia e Suíça -, os integrantes do Uganga acabam de lançar o primeiro disco ao vivo da carreira, “Eurocaos Ao Vivo”, que trouxe o registro da primeira tour europeia realizada em 2010, com shows gravados na Alemanha e Portugal, além de uma série de faixas bônus e outros atrativos. Não só isso: a banda acaba de anunciar um novo disco de estúdio. Intitulado Opressor, o álbum foi produzido pelo experiente Gustavo Vazquez (Black Drawning Chalks, Macaco Bong, Krow, Hellbenders) e vai reunir as faixas “Guerra”, “O Campo”, “Veredas”, “Opressor”, “Moleque de Pedra”, “Casa”, “L.F.T.”, “Modus Vivendi”, “Nas Entranhas do Sol”, “Aos Pés da Grande Árvore”, “Noite”, “Who Are The True” (cover do Vulcano) e “Guerreiro”. De acordo com Manu “Joker”, o vocalista, a banda já vinha trabalhando nas músicas de Opressor desde 2011, porém outros projetos acabaram exigindo prioridade na época.

– A banda Nervochaos realiza no dia 15 de novembro, em São Paulo, um evento especial para o lançamento de um box comemorativo dos 17 anos da banda. O material, intitulado ’17 Years of Hate” contará com dois DVDs e um CD, e contará com apresentações ao vivo, a história da banda e pessoas que foram importante nesses 17 anos de carreira. haverá um show especial, para imprensa e convidados, com a participação de ex-integrantes, fazendo uma retrospectiva em toda a carreira do grupo. O evento também será gravado para um futuro lançamento.

– O Executer está no estúdio Pínola, em Amparo/SP, para gravar o sucessor de ‘Welcome To Your Hell’. “Estamos ansiosos por esse novo trabalho e acreditamos que seja esse o disco que chegue mais perto de Rotten Authorities”, nos adianta o vocalista Juca Garcia. “Helliday surgiu a partir da letra de Bad Holiday. Achamos um trocadilho em inglês que da essa expressão para “férias frustradas” ou indesejadas. Achamos um nome forte pro disco e queríamos um título de uma só palavra para esse álbum”, finaliza Juca. A previsão de lançamento de ‘Helliday’ é para o início de 2014. Este ano o EXECUTER lançou, via Kill Again, um DVD comemorativo de seus 25 anos de estrada. ‘25 Years Thrashing Heads’ já está disponível para venda.

– O Lothloryen lança um videoclipe para uma de suas canções mais famosas, ‘Hobbit’s Song’. Esta é a versão final e servirá como single para ‘Some Ways back SOME More’. O clipe será lançado um dia depois do lançamento da segunda parte do Hobbit (O Hobbit: A desolação de Smaug) nos cinemas, no dia 14 de dezembro, durante o festival Brothers of Metal 2, em Poços de Caldas/MG, cidade natal dos músicos. Quem gravou e está produzindo o clipe foi a SoundPix, nova empresa de Leo Godde e Bruno Nascimento, que também haviam produzido o clipe anterior. Eles também são responsáveis pelas fotos de divulgação do clipe.

– O Hellarise divulgou a capa do EP ‘Functional Disorder’, desenvolvida pela artista Vivian Mota .O EP foi gravado no estúdio Pedrada, contará com cinco músicas e será lançado no dia 31 de outubro.

– O Throne, depois de um período afastado dos palcos, está a todo vapor no estúdio Lau Studio gravando seu novo álbum e anuncia o título do trabalho. O disco contará com o título de ‘Praeclarum Regnum Luciferi’. Formado em 2003 e com duas demos e um Split com a banda portuguesa Nortada Gelada e praticante de um Black Metal brutal, cru e ríspido, o grupo promete um álbum para honrar todo nome e tradição do Metal Extremo brasileiro.