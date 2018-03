Notas roqueiras: Jota Quest, Helllight e Goatlove

da equipe Combate Rock

– O Jota Quest lançou em parceria com o iTunes Brasil um EP digital exclusivo, incluindo um single e dois vídeos. Trata-se da regravação do clássico oitentista “Tempos Modernos”, de Lulu Santos, lançada originalmente há 30 anos, que ganha agora nova batida e sonoridade pelas mãos dos mineiros. Produzida para ser o tema de abertura da nova temporada da série “Malhação”, da Rede Globo, a faixa encabeça o EP que traz ainda, como bônus, o vídeo-clipe do atual single “Tudo Esta Parado”, dirigido por Rafael Kent, e o clipe da versão em espanhol do hit “Na Moral”, lançado em 2011 no mercado latino, com a participação especial dos argentinos do grupo IKV – Illya Kuryaki & The Valderramas.

– O Helllight segue em preparação de seu novo álbum de estúdio. “Estamos muito focados no desenvolvimento deste novo disco, tivemos uma grande aceitação do anterior e queremos dar novos passos com este”, comenta o baixista Alexandre Vida. Sucessor direto de “And then, the Light of Consciousness Became Hell…”, deve ser mais pesado e mais direto. “Wstamos dando tudo de nós para que seja o melhor álbum que a banda já lançou” finaliza Alexandre. A data de lançamento do material será anunciada em breve. Além do novo álbum, a banda prepara o lançamento de um DVD, também para 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– A banda Goatlove, que faz uma fusão de punk, rock’n’roll, dark, metal e hard rock ao mesmo tempo em que nada disso soe rotulado ou esperado. Seu primeiro trabalho oficial, ‘The Goats Are Not What They Seem’, já está disponível para venda. O álbum foi gravado no The Goatroom Studios, produzido, mixado e masterizado por Marco Nunes.

1 – Brand New Horse

2 – Beautiful Bomb

3 – Here She Comes (Hot Stuff)

4 – Blade Of Love

5 – Desperate Passion

6 – Kill Somebody

7 – Ultramarine Dog

8 – Automatic Fire

9 – I Don’t Believe

10 – St. Pity

11 – Devil Sun