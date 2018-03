Notas roqueiras: Guns N' Roses, The Clash, Remove Silence, Ivan Busic…

da equipe Combate Rock

– Uma nova música do Guns N’ Roses intitulada Going Down apareceu online nesta semana. A música conta com o baixista Tommy Stinson nos vocais principais, e Axl Rose nos backings vocals. O guitarrista Bumblefoot postou no Twitter uma confirmação de que a música é oficial, embora o tweet tenha sido deletado pouco tempo depois. Aparentemente, o vazamento da música não foi intencional. Clique aqui e escute a música no site Wikimetal.

– Os três membros vivos da formação clássica do The Clash, devem aparecer para um show exclusivo na BBC Radio 6 no mês que vem, promovendo o lançamento de seus três novos projetos em 9 de setembro: “The Clash Hits Back”, “Sound System”, e “The Clash 5-Studio Album Set”. O guitarrista Mick Jones, o baixista Paul Simonon, e o baterista Topper Headon, serão entrevistados por Cerys Matthews em frente à uma íntima audiência de fãs da BBC, em Londres. O cantor e guitarrista Joe Strummer, o líder da banda, morreu em 2001 vítima de um ataque cardíaco.

-De acordo com o publicado no site da banda Dr.Sin, o baterista Ivan Busic está prestes a lançar seu primeiro cd solo, intitulado “Rock and Road”. Os fãs que quiserem ter uma prévia sobre esse CD, que conta diversas participações especiais, terão de completar 1.000 curtidas na página do projeto no Facebook.

– O Remove Silence, formado por Fabio Ribeiro, Hugo Mariutti, Edu Cominato e Ale Souza, disponibilizou em seu canal do Youtube o videoclip da música “Taste Of Iron (Analogue Remake)” de seu mais recente EP “Little Piece Of Heaven”. Esta versão, que foi concebida inteiramente com pequenos sintetizadores analógicos da marca Korg, ainda conta com a participação especial de Natacha Cersosimo da banda ToyShop.