Notas roqueiras: For Today, Hibria, Lítera, Ancesttral, Dead Fish, Black Oil…

– O For Today desembarca por aqui para um único show, que acontece no Inferno Club (Rua Augusta, 501, São Paulo), no dia 06/10 (Domingo), à partir das 18h. A banda foi formada em 2005, em Iowa (EUA), e possui quatro álbuns e dois EP’s, sendo o mais recente, “Prevailer” (EP), lançado este ano. O For Today pode ser classificado como metalcore, ou post hardcore e pratica um som agressivo, com mensagens positivas – temática cristã.

06/10/2013 (domingo) Abertura da casa: 18h00 – FOR TODAY (Estados Unidos) – LOCAL: INFERNO CLUB – Rua Augusta, 501 – São Paulo – SP

– Um dos maiores nomes do hardcore nacional, o Dead Fish teve esse ano seu quarto álbum de estúdio, “Zero e Um”, lançado em vinil bicolor (metade preto e metade amarelo) pela Polysom. Para aqueles que não conseguiram adquirir o seu a tempo, a banda e a fábrica decidiram fazer uma nova prensagem do álbum, dessa vez com a bolacha inteira preta, que chegará às lojas no início de outubro. O disco traz uma mudança de fase do grupo capixaba, na época formado por Rodrigo (voz), Nô (bateria), Alyand (baixo e voz), Hóspede (guitarra) e Philippe (guitarra e voz), sendo o primeiro produzido por Rafael Ramos e lançado pela Deck em 2004. “Zero e Um” teve também uma mixagem especial, feita por Ryan Greene (NOFX, Lagwagon, No Use For A Name, Sick Of It All e Bad Religion, entre outros) no Motor Studios, em São Francisco (EUA).

– Após retorno de turnê por São Paulo e Minas Gerais, a banda Lítera está divulgando o “EP 1 – A Marquesa”. O EP será lançado oficialmente em show no dia 30 de outubro no Dhomba em Porto Alegre, porém já está disponível para download gratuito no site da banda. Com produção de Marcelo Fruet, o EP dá início ao atual projeto da banda, inspirado no romance e nas cartas trocadas entre o Imperador Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, a Domitila. O projeto segue ainda esse ano com mais um EP e o videoclipe de Domitila, e em 2014, será lançado um álbum. Para baixar o EP gratuitamente acesse https://soundcloud.com/literarock/sets/ep-1-a-marquesa.

– O grupo Chaos Synopsis está em fase final de produção do videoclipe para a música ‘Son Of Light’, retirada do álbum ‘Art Of Killing’ e promete levar toda a complexidade do trabalho para a tela dos fãs de música extrema. A produção do clipe está sendo feita juntamente com a empresa CS Music Videos e acaba de ser disponibilizado o ‘making of’ das gravações no link http://www.youtube.com/watch?v=AiBtG9yiiK8. A data de lançamento do videoclipe de ‘Son Of Light’ será anunciada em breve. “Art Of Killing” foi pensado para tratar apenas um tema específico: serial killers ao redor do globo. A banda estudou as particularidades de vida, contexto histórico e modus operandi de cada psicopata abordado nas músicas, contendo inclusive, em algumas letras, algo da língua nativa do psicopata em questão.

– O Ancesttral anuncia o título do seu segundo álbum, ainda em gravação. Intitulado “Web Of Lies”, as letras do novo CD seguem a mesma temática, abrangendo uma “rede de mentiras e falcatruas que envolve o país”, de acordo com o baixista Renato Canonico. O vocalista Alexandre Grunheidt completa “Vivendo em um país como o nosso, não precisamos ir longe para procurar inspirações para as letras.” “Web of Lies” tem previsão de lançamento para os próximos meses e uma data oficial será anunciada em breve.

– A banda Black Oil, com sede na Califórnia, confirmou o baterista indicado ao Grammy Aaron Rossi (Ministry, Prong, John 5, Steve Vai, Rob Zombie), nas faixas de seu próximo lançamento, sem título anunciado, previsto para o final de 2013. Além disso, Rossi tocará ao vivo com a banda em futuros shows.

Além das bandas citadas acima, Aaron Rossi colaborou com John 5 e Rob Zombie gravando as baterias para uma música da trilha sonora do mais recente filme de Rob Zombie: ‘Lord of Salem’. O grupo segue nos preparativos de seu terceiro álbum de estúdio, que é co-produzido pelo próprio grupo com Logan Mader (SOULFLY, MACHINE HEAD, GOJIRA) e Erik Reichers (SNOOP DOGG). Entre os convidados ilustres que já registraram suas participações no novo trabalho da banda estão Raymond Herrera (FEAR FACTORY), Tony Campos (SOULFLY), Hector Guerra (PACHAMAMA CREW), entre outros.

– O novo álbum do Hibria, “Silent Revenge”, ganha agora um show de lançamento na cidade natal da banda, Porto Alegre. “Lançamos o CD e já tivemos a 5ª turnê no Japão, o show da China e a apresentação do Rock in Rio, além de um pocket show acústico com sessão de autógrafos em Tóquio. Ainda não houve um show oficial de lançamento no Brasil e ele será em nossa cidade natal Porto Alegre. Estamos preparando um set list de tirar o fôlego e com muitas surpresas”, comenta o vocalista Iuri Sanson. O show oficial de lançamento do álbum será realizado em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Teatro CIEE. Os ingressos serão limitados a 400 lugares, com numeração, e restam apenas aproximadamente 100 lugares. “Silent Revenge” foi gravado no estúdios Hibria Studios e Cidade Baixa sob a produção de Renato Osorio, também guitarrista do grupo. A mixagem ficou por conta de outro músico da casa, Benhur Lima, e a masterização foi feita pelo norte-americano Mike Couzzi. A temática densa escolhida para o trabalho não deixa dúvidas sobre a abrangência da obra: título, capa e letras do álbum foram inspirados no filme argentino “O Segredo dos Seus Olhos”, um thriller psicológico que trata sobre perda, angústia, desejos não realizados e vingança.

Então os interessados podem adquirir nos pontos de venda listados abaixo:

Lojas A Place

Rua Voluntários da Pátria,294 lj 150 CENTRO SHOPPING

Loja Back in Black

Shopping Total Lj. 2119

Lojas Zeppelin

Rua Mal Floriano Peixoto, 185 Galeria Luza – Loja 209

Serviço:

Local: Teatro CIEE

R. Dom Pedro II, 861 – Higienópolis Porto Alegre – RS, 90550-142

(51) 3363-1111

Data: 11 de outubro

Horário: 21h

Valores:

Platéia baixa e alta: R$ 40,00

Mezanino: R$ 30,00