Notas roqueiras: Exciter, Bob Mould, Imagery, Confronto…

da equipe Combate Rock

– Um dos responsáveis pela criação do thrash metal (quando todos ainda chamavam de speed metal), o Exciter chega ao Brasil para três shows e um encontra os fãs, no Bar Vol.4 (Rua Maranguape, nº 3, travessa com AV Itamarati, n° 1100), em Santo André, no ABC, para uma noite de autógrafos, hoje, a partir das 19h. Os shows acontecem no Brasil acontecem nos dias 6 de setembro (Curitiba/PR, Espaço Cult), 7 de setembro (São Bernardo do Campo/SP, Principios Bar) e 8 de setembro (São Paulo/SP, Hangar 110). Além do guitarrista original, John Ricci – que gravou os clássicos álbuns Heavy Metal Maniac (1983), Violence & Force (1984) e Long Live The Loud (1985) – o Exciter conta com Kenny “Metal Mouth” Winter (vocais), Clammy (baixo) e Rick Charron (bateria). Seu último trabalho de estúdio foi Death Machine, lançado em 2010.

EXCITER

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abertura: Leatherfaces, Breakout e Riders

Dia 07-09 a partir das 17 hrs

Princípios Bar- Rua Marechal Deodoro, 640- Centro- S. B.Campo

Ingressos:

Estudante/1 lote-R$50,00

2 lote-R$60,00

3 lote-R$70,00

Pontos de venda:

Santo André- Metal CDs

São Bernardo do Campo- Princípios Bar

São Paulo- Galeria do Rock- Loja Mutilation

Internet- parcelado no cartão- www.ticketbrasil.com.br

– O ex-líder do Hüsker Dü e do Sugar, Bob Mould, vem ao Brasil pela primeira vez em carreira solo, em outubro. Os shows acontecem nos dias 4 e 5, em São Paulo, no Sesc Pompéia, e, possivelmente, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, no dia 6, se o sistema de cotas antecipadas der certo, segundo o site Rock em Geral. Os detalhes dos shows de São Paulo, como valores dos ingressos e esquemas de venda ainda serão anunciados. Na banda de Mould, que toca guitarra e canta, estão o baixista Jason Narducy e o baterista do Superchunk, Jon Wurster.

Confronto já tem shows agendados pelo Brasil – foto: Mauricio Santana

– O Confronto anuncia que assinou contrato com a gravadora argentina Vegan Records para o lançamento do tão aguardado novo álbum “Imortal”. O selo irá distribuir este trabalho por toda América Latina. Enquanto este registro fonográfico não chega ao mercado, Felipe Chehuan (vocal), Max Moraes (guitarra), Eduardo Moratori (baixo) e Felipe Ribeiro (bateria) estão trancafiados em estúdio ensaiando a performance da nova turnê. “Imortal” será lançado, no Brasil, ainda neste semestre, pela Urubuz Records, selo representante das gravadoras Century Media, Metal Blade e AFM no Brasil. Este disco foi gravado no estúdio Superfuzz, no Rio de Janeiro, e conta com as participações especiais de João Gordo (Ratos de Porão), Carlos “Vândalo” Lopes (Dorsal Atlântica), Felipe Eregion (Unearthly), além de Jonathan Cruz, Caio Mendonça e Paulo Doc, do Lacerated and Carbonized.

– O Imagery acabou de assinar um contrato de distribuição com a gravadora americana Cleopatra Records que agora vai disponibilizar o álbum The Inner Journey para a América do Norte, Europa e Ásia. Localizada em Los Angeles, Califórnia, a Cleopatra Records já tem 20 anos de atuação e é uma das maiores referencias do mercado fonográfico no segmento do rock progressivo. Entre seu cast de artistas, estão nomes lendários como Tangerine Dream, Hawkwind, Nektar, entre outros. O grupo conta atualmente conta com os músicos Joceir Bertoni (vocal/guitarra), Ricardo Fanucchi (baixo), Bruno Pamplona (bateria) e Henrique Loureiro (teclado).

– A banda Treta acaba de disponibilizar seu álbum “O Sangue, A Honra e a Verdade” para ser baixado de graça na internet. Acesse o link http://www.tretahcsp.com.br/.