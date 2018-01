Notas roqueiras: Dr. Sin, Shadowside, Machinage e Andralls

da equipe Combate Rock

– O trio paulistano Dr. Sin voltará a se apresentar com a Banda Sinfônica no próximo dia 3 de março, no Auditório Ibirapuera. Há dois anos o maestro Marcos Sadao Shirakawa convidou Kid Vinil e a banda para um projeto ousado: contar a história do rock com tratamento sinfônico. No repertório, que vai desde a origem do gênero, nos anos 50, até os hits de bandas mais recentes, clássicos como “Jailhouse Rock”, sucesso de Elvis Presley, “Tutti Frutti“, de Little Richard e “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry. O músico e radialista Kid Vinil será o narrador da apresentação, que conta ainda com a participação da banda Dr. Sin e arranjos de Alexandre Dalóia.

– A banda brasileira Shadowside embarca, neste domingo (25/02), para sua sexta turnê europeia. O grupo formado por Dani Nolden (vocal), Raphael Mattos (guitarrista), Fabio Carito (baixo) e Fabio Buitvidas (bateria) fará uma longa série de apresentações ao lado de Helloween e Gamma Ray. Esta será a mais extensa turnê internacional da carreira do grupo. Eles se apresentarão nas principais casas de espetáculos da Europa como o Olympia, em Paris.

A “Hellish Rock Tour Part II” tem 37 datas confirmadas. A excursão começa no próximo dia 28 de fevereiro, em Barcelona (ESP), segue por Suíça, Itália, Grécia, Turquia, Bulgária, Romênia, Eslovênia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Finlândia, Noruega, Suécia, França, Bélgica, Inglaterra e termina em 21 de abril, na Alemanha.

– O Machinage acaba de fechar contrato para o lançamento de seu mais recente álbum, ‘It Makes Us Hate’ pelo selo mexicano EBM Records. A gravadora Endless Brutality Of Men Records, ou simplesmente EBM Records, é a responsável pelo lançamento em terras mexicanas de bandas como Hirax, Prayers Of Sanity, Dunkell Reiter, entre outros.

– O Andralls anunciou a gravação de seu primeiro DVD. A apresentação a ser gravada será em Belém, capital do estado do Pará, no lendário Teatro Waldemar Henrique. A banda prepara uma gravação com alta produção de som e luz e irá contará com a banda tocando músicas de todos os álbuns. Vale salientar que se trata de um especial comemorativo de 15 anos de estrada do grupo.O DVD ainda sem título, contará, além da apresentação a ser gravada, com várias imagens antigas da banda, com depoimentos de ex-membros e imagens de turnês.