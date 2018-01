Notas roqueiras: Donator's Party, Genocídio, Chemical, Machinage, Executer, Vetor…

da equipe Combate Rock

– Após um hiato de mais de um ano, a Donator’s Party chega à sua quarta edição. O festival acontece no sábado seguinte à apresentação do Black Sabbath em São Paulo, assumindo de vez sua inspiração no Roadburn Festival. “Geralmente o sonho de todo fã de metal é ir a grandes festivais europeus como o Hellfest, Wacken e Dynamo Open Air. Mas a gente sempre preferiu o Roadburn, que sempre apostou no lado B da música pesada, em oposição ao line up mais mainstream dos outros festivais”, conta Felipe Mattos, produtor da Donator’s Party. Inicialmente focado no gênero stoner rock, o evento agora amplia o leque de estilos presentes. “Na verdade, a Donator’s nunca contou apenas com bandas de stoner rock”, diz Thiago Padilha, baterista do Projeto Trator e também produtor do festival. “Desde a primeira edição tivemos grupos de sludge, doom, desert rock, post-metal, rock psicodélico e outros. Estamos apenas colocando definitivamente nosso gosto por metal alternativo sob os holofotes”, explica. O evento será realizado no dia 12 de outubro, a partir das 21h, no Zapata 339, contando com shows dos grupos Saturndust, Projeto Trator, Noala e The Black Coffins.

– Já foi divulgada a capa do oitavo álbum de estúdio do Genocidio, “In love with hatred”, feita pelo baixista da banda Wanderley Perna em parceria com o fotógrafo Aivan Moura. O CD será lançado em novembro pela Urubuz Records, e além das dez músicas inéditas trará uma versão para “Come to the Sabbath” do Mercyful Fate.

Tracklist – In love with hatred

1. Birth of chaos

2. Kill Brazil

3. Reverse

4. In love with hatred

5. I deny

6. Till’ nothing do us part

7. Inner afflicitve scare

8. Unseen death

9. Come to the Sabbath (Mercyful Fate cover)

10. Passion and pride

11. White room red

12. White room red (Orchestra version) *Bonus

– De volta de sua terceira turnê pelos Estados Unidos, o Machinage acaba de anunciar uma turnê pelo Norte e Nordeste brasileiro. A turnê se inicia no dia 8 de novembro e passará pelos estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, ao lado da banda carioca Statik Majik também excursionará. Vale lembrar que o Machinage além de excursionar por mais de dois meses pelos Estados Unidos de costa-a-costa, fez uma parada Ohio onde fizeram as gravações do novo álbum no estúdio de Curran Murphy (Nevermore e Annihilator). A participação de Felipe Andreoli (Angra) já foi confirmada.

– A banda Executer divulga o título de seu quarto disco de estúdio. ‘Helliday’, o novo álbum – sucessor de ‘Welcome To Your Hell’, 2006 – já tem data para começar a ser gravado: 10 de outubro. A banda promete dividir conosco seus passos dentro do estúdio. “Helliday surgiu a partir da letra de Bad Holiday. Achamos um trocadilho em inglês que da essa expressão para “férias frustradas” ou indesejadas. Achamos um nome forte pro disco e queríamos um título de uma só palavra para esse álbum. Estamos ansiosos por esse novo trabalho e acreditamos que seja esse o disco que chegue mais perto de Rotten Authorities”, comenta o vocalista Juca Garcia. A previsão de lançamento de ‘Helliday’ é para o início de 2014.

– O Chemical foi confirmado como uma das atrações de abertura para as datas de São Paulo e Hortolândia da banda canadense Cauldron. A banda canadense que mistura thrash e heavy metal ‘Old School’ em sua música aporta em nosso país pela primeira vez em novembro deste ano. Os shows acontecem nas casas Manifesto Bar (São Paulo) e Barka-Mada, nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro respectivamente.

– O Vetor está no estúdio O Beco gravando ‘Chaos Before The End’ e em breve deve anunciar mais detalhes do trabalho como capa e tracklist.