Notas roqueiras: Confronto, Shadowside, Ecliptyka…

da equipe Combate Rock

Banda já agendando shows pela América do Sul – foto: Mauricio Santana

– A banda Confronto, um dos nomes mais respeitados do cenário metal/hardcore sulamericano, acabou com a ansiedade dos fãs e anuncia oficialmente o tracklist oficial de “Imortal”, mais novo registro fonográfico do grupo. Durante a semana passada surgiram diversos rumores na internet sobre terceiro álbum da carreira do grupo, pois Felipe Chehuan (vocal), Max Moraes (guitarra), Eduardo Moratori (baixo) e Felipe Ribeiro (bateria) já vinham apresentando faixa titulo “Imortal” e “Meu Inferno” em diversos shows pelo país e tiveram grande receptividade.

As músicas de “Imortal” são as seguintes:

01. Imortal

02. Flores da Guerra (feat. Carlos “Vândalo” Lopes)

03. Meu Inferno

04. Eu sou a revolução

05. Aos Dragões

06. 1 Hora (feat. João Gordo)

07. Rosaly (Instrumental)

08. Sangria (feat. Felipe Eregion)

09. Levante

10. Mariah

11. Emissarium

12. Dilúvio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este disco foi gravado no estúdio Superfuzz, no Rio de Janeiro, e conta com as participações especiais de João Gordo (Ratos de Porão), Carlos “Vândalo” Lopes (Dorsal Atlântica), Felipe Eregion (Unearthly), além de Jonathan Cruz, Caio Mendonça e Paulo Doc, do Lacerated and Carbonized. A arte gráfica é assinada pelo artista alemão Patrick Wittstock, que também foi o responsável pela artwork do CD “Sanctuarium” e do DVD “Confronto: 10 Anos de Guerra”. Wittstock é conhecido mundialmente por já ter trabalhado para Amon Amarth, Six feet Under, Aborted, Heaven Shall Burn, Grave, Dismember, Caliban e gravadoras como Metal Blade e Nuclear Blast. “Imortal” será lançado ainda neste semestre pela Urubuz Records, selo representante das gravadoras Century Media, Metal Blade e AFM no Brasil. Responsável pelo lançamento de bandas como Suicide Silence, Napalm Death, Nuclear Assault, Sick of It All, Tankard, Viking, Liege Lord, Nasty Savage, etc. Entre as nacionais, já lançaram diversas bandas como Farscape, Metalmorphose, NX Zero, Glória, Mukeka di Rato, entre outras.

– A banda paulista de heavy metal Ecliptyka está no Family Mob Studios trabalhando com Jean Dolabella, ex-baterista do Sepultura, na pré-produção do segundo álbum do grupo, que deve ser lançado até o final do ano. Informações sobre o novo trabalho serão divulgadas em breve. “A Tale of Decadence”, o álbum de estreia do Ecliptyka, foi lançado em 2011 no Brasil pela Die Hard Records, e em território japonês pela Radtone Music. O disco aborda temas atuais como a destruição do planeta pelo ser humano, crueldade contra animais, política e guerra. Recentemente a vocalista Helena Martins e o guitarrista Hélio Valisc gravaram uma cover acústica para “Blackbird”, da banda ALTER BRIDGE, que pode ser conferida em vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=OSL0YwTa1E8.

Dani Nolden durante mega show em São Paulo – foto: Henrique Pimentel

– Após excelente turnê acompanhando Helloween e Gamma Ray pela Europa e uma série de apresentações pelo Brasil, a banda brasileira Shadowside já está pensando no sucessor do bem-sucedido “Inner Monster Out”, considerado um dos discos mais importantes da história do heavy metal brasileiro, segundo a revista Roadie Crew. O grupo tem declarado, em diversas entrevistas, que estão avaliando algumas ideias para o próximo disco de inéditas. “A gente já está conversando sobre este novo álbum desde a Hellish Rock tour e o renomado produtor sueco Fredrik Nordström sabe que temos a intenção de manter o trabalho com ele”, declarou Raphael Mattos. Já a vocalista Dani Nolden enfatizou o crescimento do grupo. “Fizemos muitos shows, estamos ainda mais maduros e acredito que virá um trabalho muito melhor”, completou a cantora.