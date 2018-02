Notas roqueiras: Blaze Bayley, Confronto, Glass and Glue…

da equipe Combate Rock

– Depois de algumas tours pelo Brasil, o ex-vocalista do Iron Maiden Blaze Bayley retorna com o inusitado formato acústico, com a “The King Of Resistance Tour”. Acompanhado por Tomas Zwijsen (violão) e Anne Baker (violino), Blaze apresentará os maiores sucessos que gravou, quando integrou as bandas Iron Maiden, Wolfsbane, além de outros de seus bem sucedidos álbuns solos. O show no Rio de Janeiro acontece no dia 31 de Janeiro na “Rio, Rock & Blues” (Rua Riachuelo, 20, Centro – Rio de Janeiro/RJ – Tel: 0XX21 3684-1091).

– A banda Confronto tem duas apresentações agendadas para este final de semana. Felipe Chehuan (vocal), Max Moraes (guitarra), Eduardo Moratori (baixo) e Felipe Ribeiro (bateria) tocam, neste sábado (17/11), a partir das 22h, no tradicional Circo Voador, no Rio de Janeiro. A noite também terá a participação dos grupos Dead Fish e Plastic Fire. O ingresso está à venda por R$ 60,00 (R$30,00 meia entrada ou 1kg de alimento não-perecível). Já no domingo (18/11), os músicos seguem para São José dos Campos. Eles sobem ao palco da casa Hocus Pocus. O show está marcado para às 18h. A entrada custa apenas R$ 15,00. Em ambas as oportunidades, o Confronto irá executar algumas composições que farão parte do tracklist do seu tão aguardado disco de inéditas. O CD traz 12 composições e conta com as participações especiais de João Gordo (Ratos de Porão), Carlos “Vândalo” Lopes (Dorsal Atlântica), Felipe Eregion (Unearthly), além de Jonathan Cruz, Caio Mendonça e Paulo Doc, do Lacerated and Carbonized. Em 10 anos de carreira, o Confronto soma mais de 170 shows no exterior e uma extensa agenda de shows pelo Brasil e por boa parte da América do Sul como Colômbia, Equador, Chile e Argentina. Os artistas já perfilaram ao lado de nomes como Napalm Death, The Haunted, Sick of it All, The Black Dahlia Murder, Sepultura, Voivod, Madball, Agnostic Front, Walls of Jericho, Krisiun, Ratos de Porão, Converge, Despised Icon e Misery Índex.

– Influenciados por The Clash, Beatles, Pretenders, Smashing Pumpkins e Nirvana, entre outros, a banda Glass and Glue lança seu novo álbum. Intitulado “Give Me Some Of Your Dreams”, o disco, já lançado em formato físico, a partir de agora estará disponível digitalmente pela Deck e sai pela Polysom em 3 compactos em vinil. De acordo com a própria banda, formada por Fabrício Matos (guitarra), Marina Franco (vocal) e Paulo Ferreira (guitarra), o álbum gira em torno dos temas “força, medo e fantasias”. A faixa “Danger” foi a primeira a ganhar seu vídeo, dirigido por Gabriel Mattar. Agora eles lançam o clipe da faixa-título, “Give Me Some of Your Dreams” (http://www.youtube.com/watch?v=lwNs9YV0v74&feature=plcp). No vídeo dirigido por Pedro Becker, Marina aparece inteira amarrada num backstage, enquanto um show está acontecendo.

