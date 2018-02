Notas roqueiras: Black Country Communion, UFO, Europe, Raimundos…

da equipe Combate Rock

– Demorou, mas finalmente Black Country Communion morreu. Depois da saída do guitarrista Joe Bonamassa, anunciada oficialmente há duas semanas, o baixista e vocalista Glenn Hughes (ex-Deep Purple e Black Sabbath) decretou o fim do quarteto em uma mensagem sucinta no Twitter. Informou ainda que ele, o tecladista Derek Sherinian (ex-Dream Theater) e o baterista Jason Bonham deverão continuar juntos, mas em um porjeto com outro nome, já que “Joe não vai permitir que usemos Black Country Communion”. Ou seja, apesar de informações dando conta de que Hughes e Bonamassa tinham feito as pazes, as coisas estão bem ruins entre os dois.

– O UFO está de volta ao Brasil após três anos. A produtora Main Stage SP confirmou, até o momento, quatro apresentações pelo país. Os shows acontecem em Rio de Janeiro (08/05 – Teatro Rival), Goiânia (09/05 – Bolshoi Pub), São Paulo (11/05 – Carioca Club) e Porto Alegre (12/05 – Teatro CIEE). Os britânicos recentemente lançaram um novo single digital “Wonderland” via SPV/Steamhammer, que foi extremamente bem recebido tanto pelos fãs como pela mídia. O último full length “Seven Deadly” (2012) foi gravado pelo renomado produtor Tommy Newton, no estúdio Area 51, em Celle, na Alemanha. A formação do UFO tem Phil Mogg (vocal), Paul Raymond (guitarra, teclados) e Andy Parker (bateria) e o guitarrista Vinnie Moore.

– São Paulo receberá bandas de peso no mês de agosto, no 3º Extreme Hate Festival, organizado pela produtora Dark Dimensions. As demais bandas que irão compor o cast serão os suecos do Marduk, os poloneses do Vader, os holandeses do Sinister e os brasileiros do Unearthly.

Bandas: MARDUK, SUFFOCATION, VADER, SINISTER e UNEARTHLY

Data: 04/08/2013

Local: Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – São Paulo

Valores: Pista (Promocional antecipado e estudantes) 1° Lote: R$ 100,00 / 2° Lote: R$ 120,00 / Camarote: R$ 150,00 / Na porta: R$ 150,00.

Pontos de Venda: loja Hellion (Galeria do Rock) / Internet: www.ingressosparashows.com.br

Informações: www.darkdimensions.com.br

– Inimigos históricos, Oasis e Bluer, as duas principais bandas do britpop dos anos 90, protagonizaram brigas severas pela imprensa ao longo dos anos. O Oasis acabou, o Blur entrou em decadência há muito tempo e não para de ir ao fundo, mas ao menos a rivalidade foi parcialmente resolvida. neste final de semana Noel Gallagher, guitarrista e principal compositor do Oasis, subiu ao palco para tocar algumas músicas com os ex-inimigos do Blur. Gallagher fez uma participação especial no show de Damon Albarn & Graham Coxon, dupla que faz parte do Blur, na noite deste sábado (23) em Londres, dentro do Teenage Cancer Trust, festival que tem a curadoria musical de Gallagher neste ano – cujo patrono é Roger Daltrey, do Who. Juntos, eles cantaram a clássica “Tender”, do Blur. Paul Weller tocou bateria.

– O baixista Canisso, do Raimundos, anunciou em entrevista ao portal UOL que o novo álbum da banda sai em junho. A partir de julho a banda deve sair em turnê para divulgação do trabalho.

– Os suecos do Europe anunciaram que seu novo DVD, de 30 anos de carreira e que será gravado no Sweden Rock Festival deste ano, terá as participações de Michael Schenker, ex-guitarrista do UFO, e Scott Gorham, ex-guitarrista do Thin Lizzy. Estão previstas versões das bandas citadas, com o guitarrista John Norum tocando junto com eles em grandes jams.

