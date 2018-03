Notas roqueiras: Asking Alexandria, Forka, MX, Sampa Music Festival 10…

Marcelo Moreira

Asking Alexandria (FOTO: DIVULGAÇÃO)

– O quinteto inglês, Asking Alexandria retorna ao Brasil para uma série de quatro shows, ao lado dos americanos do Motionless In White, com apresentações em Porto Alegre (22/08), Curitiba (23/08), São Paulo (24/08) e Rio de Janeiro (25/08). Em São Paulo eles tocam neste sábado no Carioca Club, em Pinheiros. O Asking Alexandria que esteve aqui no ano passado e lotou o mesmo Carioca Club, está divulgando seu mais novo trabalho, “From Death To Destiny”,lançado no comecinho de agosto. A banda é formada por Danny Worsnop (vocal), Ben Bruce (guitarra), Cameron Liddell (guitarra), Sam Bettley (baixo) e James Cassells (bateria). A abertura será do Motionless In White, que possui dois álbuns, sendo “Infamous”, o mais recente, lançado em 2012.

Serviço:

Sábado, 24/08 – Carioca Club

Abertura da casa: 17h30

Motionless In White no palco: 18h50

Asking Alexandria no palco: 20h

LOCAL: CARIOCA CLUB

Rua Cardeal Arcoverde, 2899

São Paulo – SP

www.cariocaclub.com.br

0xx11 3813-8598

Ingressos (à venda a partir de 02/05):

R$80 (pista – primeiro lote – estudante/meia entrada/promocional – APENAS NA LOJA 255)

R$100 (pista – segundo lote – estudante/meia entrada/promocional)

R$120 (pista – terceiro lote – estudante/meia entrada/promocional)

R$150 (pista – quarto lote – estudante/meia entrada/promocional)

Camarote: entradas limitadas à venda apenas lojas 255.

– O MX liberou mais uma ‘studio sessions’ de seu novo álbum, “Relapse”, que está sendo gravado no Estúdio 44, em São Paulo, e terá os clássicos dos dois primeiros álbuns, Simoniacal (88) e Mental Slavery (89), regravados com a pegada atual – as músicas foram selecionadas pelos fãs, em eleição realizada na web. Nessa terceira parte, num trecho do vídeo é possível ver uma participação mais que especial de João Gordo (Ratos de Porão), fazendo vocal em uma das músicas. Além dos vocais, o vídeo traz uma pequena mostra das guitarras que foram finalizadas. Nesta semana (23/08, sexta feira), o MX se apresentará ao lado do Soulfly de Max Cavalera, em Manaus.

– A banda paulistana Forka acabou de lançar seu terceiro disco “Black Ocean”, um verdadeiro petardo, com um peso absurdo durante toda sua duração. Seguindo a turnê de divulgação do novo play a banda se apresenta no próximo dia 31 de outubro no Manifesto rock bar em São Paulo. O Forka é uma força ascendente na facção Thrash/Death – o som da banda é extremo, mas caracteristicamente crossover – e vem crescendo ainda mais o cenário nacional em 2013, uma vez que a banda tem forjado seu ‘live act’ a ferro e a fogo desde 2002, apresentando-se por todo o Brasil na turnê de seu último trabalho e obtendo grande aceitação por parte do público.

–

Evento reúne A Banca, CPM 22, Gloria, Rancore, Deny (ARG) e Johnwayne

Serão 12h ininterruptas de puro rock no dia 6 de outubro, no Espaço Victory, em SP.

– O Sampa Music Festival, considerado o maior festival independente de rock do Brasil, chega a sua décima edição trazendo no cast grandes atrações do pop rock nacional como A Banca (ex-Charlie Brown Jr.), CPM 22, Glória, Rancore, Johnwayne e Deny (ARG). Com a produção das agências Venus One e Sob Controle, os ingressos para o evento que acontece no próximo dia 6 de outubro, no Espaço Victory, em São Paulo, já estão à venda. Os fãs interessados em curtir 12h ininterruptas de muito som, podem garantir presença principalmente em www.sampamusicfestival.com.br, e em diversos pontos espalhados pelas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André. O valor das entradas custam de R$ 30,00 (1° lote/pista comum) a R$ 100,00 (pista premium). Mais informações no serviço abaixo.

SERVIÇO SAMPA MUSIC FESTIVAL 10

A Banca, CPM 22, Glória, Rancore, Johnwayne e Deny (Argentina)

Data: 6 de outubro de 2013 (domingo)

Local: Espaço Victory

End: Rua Major Ângelo Zanchi, 825 – Penha (ao lado do Metrô Penha)

Hora: das 10 às 23 horas

Ingressos: R$ 30 a R$ 100 (ver tabela completa abaixo)

Classificação: Menores de 12 anos somente acompanhados do responsável

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Acesso para deficientes.

Site e para compras online: www.sampamusicfestival.com.br

Telefone para informações: (11) 5061-5878

– Não será permitida a entrada de pessoas portando qualquer tipo de alimento, bebidas e objetos cortantes. Chapelaria: R$ 5,00.

INGRESSOS:

PREÇOS POR SETORES – Configurações: “Pista”

PISTA COMUM 1º lote (de 07 à 17/08): R$ 30,00

PISTA COMUM 2º lote (de 18/08 à 03/10): R$ 40,00

PISTA COMUM 3º lote (04 à 06/10): R$ 50,00

PISTA PREMIUM (lote único – apenas 100 ingressos): R$ 100,00

PONTOS DE VENDA:

SÃO PAULO

Galeria do Rock

Rua Vinte e Quatro de Maio, 62 – República – 1º andar – Loja 255 – Tel.: (11) 3361-6951

Sick’n’Silly Rock & Tattoo Store: Alameda Jaú, 1529 (esquina com a Rua Augusta) – Jardins / SP – Tel.: (11) 3081-3899

Ska Skate Rock – Loja 1: Rua Capitão Avelino Carneiro, 359 – Penha / SP – Tel.: (11) 2646-4988

Ska Skate Rock – Loja 2: Avenida Amador Bueno da Veiga, 2359 – Vila Esperança / SP – Tel.: (11) 4111-8810

SANTO ANDRÉ

Metal CD’s: Rua Dona Elisa Fláquer, 184 – Centro – Tel.: (11) 4994-7565

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Age Of Dreams: Rua Marechal Deodoro, 1754 – Loja 33 – 2º andar – Galeria “Z” – Centro – Tel.: (11) 7616-6861