Notas roqueiras: Grave Digger, Annihilator, Sebastian Bach, FlyLeaf…

da equipe Combate Rock

– No encerramento da turnê brasileira 2013, o Grave Digger presenteia os fãs brasileiros com o primeiro show acústico da carreira. A apresentação especial vai ser realizada no domingo, dia 2 de junho, às 18h, no Manifesto Bar, em São Paulo.

A apresentação em São Paulo é a primeira em formato acústico. “O Grave Digger está muito orgulhoso em anunciar seu primeiro show acústico. Após 33 anos de carreira vamos fazer nosso primeiro show nesse formato”, destaca o vocalista Chris Boltendahl.

A vinda ao Brasil integra a turnê do mais recente álbum Clash Of The Gods, mas a banda pretende tocar diversos clássicos da carreira e algumas canções em versões diferentes. “Será um evento muito especial e estamos lançando isso no Brasil, nosso país amado. É um tributo aos nossos apaixonados fãs brasileiros, que nos seguem por tanto tempo com seu entusiasmo e eles terão a oportunidade de conferir este show antes do mundo inteiro, pois mais shows acústicos virão”, diz o vocalista. “Essa declaração de amor ao Brasil é motivo de orgulho para nós brasileiros, pois enquanto alguns grupos menores e sem tanto talento musical se dizem desinteressados em tocar em nosso país, um grupo do quilate do Grave Digger ama tocar por aqui”, ressalta Bruno Maia, organizador do Roça ‘n’ Roll e show acústico em São Paulo. Formado atualmente por Chris Boltendahl (vocal), Axel Ritt (guitarra), H.P. Katzenburg (teclado), Stefan Arnold (bateria) e Jens Becker (baixo), o Grave Digger possui uma verdadeira legião de fãs. Com 20 álbuns no currículo e diversas turnês internacionais, o Grave Digger é considerado uma das maiores bandas de Heavy Metal do mundo. Formado em 1980 por Boltendahl, o grupo é representante da primeira fase do Metal Alemão que conquistou o mundo.

SERVIÇO

GRAVE DIGGER ACÚSTICO

Data: 2 de junho, domingo

Local: Manifesto Bar – Rua Iguatemi, 36C – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Site oficial: www.manifestobar.com.br

Informações: (11) 3168-9595

Ingressos antecipados promocionais: R$ 60,00

Pontos de Venda

Manifesto Bar e pontos conveniados Ticket Brasil

Online: www.ticketbrasil.com.br (em até 12x no cartão)

– A banda canadense Annihilator é uma das atrações pesadas do começo de junho. Formado atualmente por Jeff Waters (guitarra), Dave Padden (vocal e guitarra), Alberto “Al” Campuzano (baixo) e Mike Harshaw (bateria), o grupo apresenta composições recentes, de álbuns como “Annihilator” (2010) e “Metal” (2007), além de clássicos de “Alice in Hell” (1989), “Never, Neverland” (1990), “Set the World on Fire” (1993), “King of the Kill” (1994) e “Carnival Diablos” (2001).

A abertura ficará a cargo da banda paulistana de Death/Thrash Metal Torture Squad, que comemora vinte anos do início de suas atividades e do lançamento do primeiro registro em estúdio com a demo-tape “A Soul In Hell”. Atualmente, o trio está realizando a “Speed Of Sound European Tour” com Artillery e Gama Bomb na

Manifesto apresenta – South American Annihilation Tour 2013:

Atração: Annihilator (CAN)

Abertura: Torture Squad (BRA)

Data: 02 de junho (domingo)

Horário: 18h00 (Abertura da casa)

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros – SP/SP

Fone: (11) 3813-8598

Classificação etária: 16 anos

Ar-condicionado

Acesso a deficientes

Realização: Manifesto Bar

Ingressos (sem taxa de conveniência):

Pista promocional: R$ 90,00

Pista estudante: R$ 80,00

Camarote promocional: R$ 140,00

Camarote estudante: R$ 130,00

Pontos de venda: bilheterias do Carioca Club, no Manifesto Bar (SP) e na loja Mutilation (dinheiro, cartões de crédito é débito) da Galeria do Rock (3222-8253). Ingressos online através da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br).

Músico durante apresentação na capital paulista no ano passado – crédito da foto: Juliana Lorencini

– Depois de três apresentações muito boas pelo Brasil no ano passado, Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row e atualmente em carreira solo, volta ao país como uma das atrações do Rock in Rio e também para única performance em São Paulo. Com a produção da Dark Dimensions, o músico se apresenta na capital paulista, no próximo dia 22 de setembro, no Carioca Club. Os ingressos para o show já estão à venda. Os fãs interessados em conferir esta performance podem garantir presença em www.ingressosparashows.com.br, nas bilheterias da casa de eventos ou na Galeria do Rock (loja Lady Snake). O valor das entradas custam R$ 90,00 (estudante/pista), R$ 110,00 (promocional antecipado/pista), R$ 220,00 (camarote promocional – últimas unidades no Carioca Club).

O frontman segue em turnê mundial do álbum “Kicking & Screaming” e divulgando o disco duplo ao vivo “ABachalypse”. O repertório deve ser composto por sucessos que marcaram a sua carreira ao lado do Skid Row como as clássicas “Slave to the Grind”, “Piece of Me”, “18 and Life”, “Monkey Business”, “I Remember You”, “Youth Gone Wild” e outras, além de composições novas.

Serviço São Paulo



Dia: 22 de Setembro de 2013 – domingo

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899

Hora: Portas – 18h / Sebastian Bach 20:00

Ingresso online: www.ingressosparashows.com.br

Pontos de venda: loja Lady Snake (Galeria do Rock) e bilheteria do Carioca Club

Valores: R$ 90,00 (estudante/pista), R$ 110,00 (promocional antecipado/pista), R$ 220,00 (camarote promocional – últimas unidades no Carioca Club)

Classificação etária: 15 anos

– A banda norte-americana Flyleaf é a mais nova atração internacional confirmada pela produtora Dark Dimensions que virá ao Brasil ainda este ano. O grupo tem apresentação confirmada para o próximo dia 7 de julho, no Carioca Club, em São Paulo. Kristen May (vocal), Sameer Bhattacharya (guitarra), Jared Hartmann (guitarra), Pat Seals (baixo) e James Culpepper (bateria) estão promovendo mundialmente o álbum “New Horizons”. O terceiro álbum do quinteto foi produzido pelo renomado produtor Howard Benson (Bon Jovi, My Chemical Romance), em Los Angeles. Apenas nos EUA, este disco vendeu mais de 20 mil copias logo na primeira semana de lançamento e, consequentemente, alcançou a 16° posição no The Billboard 200 chart. Formada em 2000, na cidade de Belton (TX), o Flyleaf vendeu em seus dois primeiros álbuns (“Memento Mori” e FLYLEAF) mais de 1,6 milhão de cópias nos EUA, conquistando o importante certificado de platina. Esta é a primeira vez que a banda vem ao país. Os ingressos já estão à venda no site www.ingressosparashows.com.br e nas bilheterias do Carioca Club. As entradas custam de R$ 75,00 (pista estudante) à R$ 200,00 (camarote promocional antecipado). Mais informações no serviço abaixo.

Serviço SP

Dark Dimensions apresenta Flyleaf em única apresentação no Brasil

Data: Domingo 7 de julho as 19:30

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde 2899 Pinheiros/sp

Hora: 17h (open doors) | 19h30 (show)

Ponto de venda: Bilheterias do Carioca Club

Ingresso online: www.ingressosparashows.com.br

Valores:

R$ 75,00 (pista estudante) | R$ 90,00 (pista promocional) | R$ 100,00 (camarote estudante) | R$ 200,00 (camarote promocional antecipado) | R$ 150,00 (pista no dia do show)

– O ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bayley, já tem datas marcadas para retornar ao Brasil. Blaze está divulgando a ‘Russian Holyday Tour 2013’ junto com o violonista Thomas Zwijsen e a violinista Anne Bakker. Serão, até então, 11 apresentações em nosso país passando por cinco estados. Estes shows estão previstos para o período entre os dias 8 e 28 de dezembro.

–

Baixista durante show em SP no ano passado – crédito da foto: Marcello Orsi

– CJ Ramone, ex-baixista dos Ramones, pelo Brasil, confirmou nova série de apresentações pelo país. A turnê acontece entre 26 de junho e 7 de julho, e vai passar por 11 cidades brasileiras. Considerado um dos artistas mais carismáticos da música mundial, o ex-integrante da histórica banda americana de punk rock recentemente emocionou os fãs brasileiros, apresentando diversas músicas clássicas dos Ramones, além das excelentes composições de seu álbum solo “Reconquista”, durante os shows em Estância Velha (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Brasília (DF).