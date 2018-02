Notas roqueiras: Angra, Sepultura, Hibria, Red Front…

da equipe Combate Rock

– A banda Angra confirmou mais dois shows do grupo no Brasil, que contará com a participação do vocalista italiano Fabio Lione (Rhapsody of Fire, Vision Divine). As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo receberão o quinteto nos dias 28 de julho e 25 de agosto, respectivamente, em comemoração aos 20 anos de lançamento do seu primeiro álbum, intitulado “Angels Cry”. O show no Rio de Janeiro acontecerá no Circo Voador, já em São Paulo o local escolhido foi o renomado HSBC Brasil, que já acolheu alguns dos principais artistas do mundo no país. A banda hoje está sendo agenciada pela produtora Top Link.

– Ainda sobre Angra, o guitarra Kiko Loureiro continua a sua turnê em suporte do seu quarto álbum solo“Sounds of Innocence”, que foi registrado em cinco estúdios diferentes ao redor do mundo, contando ainda com a mixagem conduzida por Dennis Ward e masterização assinada por Jürgen Lusky. Desta feita, após de retornar da primeira parte de sua bem sucedida turnê pelo Brasil, onde realizou nove shows em treze dias, o artista confirmou duas importantes datas nas cidades de Florianópolis (Santa Catarina) e São Paulo, esta última a contar com uma mega produção no Auditório do Ibirapuera. Em ambas ocasiões, Kiko terá a ilustre presença do baterista Virgil Donati, mundialmente conhecido pelos seus trabalhos ao lado de Steve Vai e Planet X, que integrará ao trio junto a Felipe Andreoli (Angra) para a realização de uma sequência de shows especiais e únicos pelo Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kiko Loureiro Trio em Florianópolis

Data: 07/Junho

Horário: 20h

Local: Teatro do CEMJ

Endereço: Rua Bocaiuva 1574, Centro

Ingressos e Informações: (48) 3024-0800

Kiko Loureiro Trio em São Paulo

Data: 14/Junho

Horário: 21h

Local: Auditório do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, s/n – Portão 2 do Parque do Ibirapuera

Ingressos: R$20,00 / R$10,00 (meia entrada)

Informações: (11) 3629-1075

– O Sepultura confirmou recentemente que está trabalhando em um novo álbum, sucessor do muito bem recebido “Kairos”, que marcou o retorno do grupo às suas raízes do Metal. Em recente entrevista para o site grego Rock Overdose, o vocalista Derrick Green foi enfático ao descrever as novas canções. “Já escrevemos a maioria das músicas e agora estamos trabalhando nas letras do álbum. Nós devemos ter terminado tudo antes de entrar em estúdio dia 1 de junho”, afirma ele. “O álbum soa muito sinistro, sombrio e Metal pra cacete! Tem sido ótimo trabalhar com Eloy no processo de composição porque dá uma energia completamente nova à música”, continua. “As muitas mudanças que tem ocorrido em nossas vidas e no mundo também influem no feitio do novo álbum. Esperamos lançá-lo no fim de outubro ou novembro pela Nuclear Blast”, finaliza. O novo material, ainda sem título definido será lançado pela Nuclear Blast, nos principais mercados da música espalhados pelo mundo.

– O RED FRONT anuncia o desligamento de dois de seus membros. O vocalista Léo e o guitarrista Marcelo, deixam a banda para se dedicarem a projetos pessoais. A banda já está em teste com novos membros e irá anunciá-los em breve. O grupo recentemente anunciou a entrada de um novo baterista, Paulo Zumby, que juntamente com a nova formação prepara um novo trabalho, sucessor de “Memories Of War”. Como último registro da formação que resgatou o jeito rebelde e contestador de se fazer Música Pesada, fica o videoclipe pornô para ‘We Like The Bad Girls’, feito em parceria com a Xplastic (www.xplastic.com.br).

– A banda gaúcha Hibria lançou seu novo videoclipe. ‘Silence Will Make You Suffer’ contou com a direção de Luís Mário Fontoura, direção fotográfica de Lívia Santos, direção de arte de Ana Musa e montagem e finalização por Denise Marchi. O novo álbum, que terá seu título divulgado em poucos dias, será lançado no Brasil pela Voice Music, no dia 13 de julho. No Japão, o trabalho sairá pela King Records no dia 26 de junho. O material foi gravado nos estúdios Hibria Studios e Cidade Baixa sob a produção de Renato Osorio, também guitarrista.