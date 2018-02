Notas roqueiras: Andre Matos, Voodopriest, Shaman, Nasi…

Marcelo Moreira

– Com 25 anos de carreira internacional com suas bandas Viper, Angra e Shaman, além de sua banda solo, Andre Matos finalmente lança o seu novo trabalho, “The Turn of the Lights”. É o terceiro depois que decidiu seguir sozinho após a saída turbulenta do Shaman. Mais pesado de diversificado, traz também mais elementos melódicos e sinfônicos. Um dos destaques é a co-produção de Hugo Mariutti, o guitarrista da banda. O disco foi gravado inteiramente no Norcal Studios, em São Paulo, com produção de Brendan Duffey e Adriano Daga, e o lançamento mundial acontece no dia 22 de agosto, simultaneamente no Brasil (pela Azul Music) e Japão (Marquee Avalon).

– Voodoopriest é a mais nova banda do vocalista Vitor Rodrigues (ex-Torture Squad), que conta com os guitarristas César Covero (Endrah, ex-Nervochaos) e Renato DeLuccas (Exhortation), o baixista Bruno Pompeo (Aggression Tales, ex-CPM) e o baterista Edu Nicolini (ex-Nitrominds, ex-Musica Diablo). “Headbangers! É com grande alegria que compartilho as primeiras informações sobre minha nova banda, o Voodoopriest. Estou muito satisfeito com essa formação e pretendo com este trabalho dar continuidade ao que sempre fiz,” diz Vitor Rodrigues em comunicado oficial no site do grupo.

– Nasi, ex-vocalista do Ira!, segue com a gravação de seu disco “Perigoso”, nos estúdios da Trama. Uma das novidades do novo álbum são as novas versões de “Tudo Bem”, da banda Garotas Suecas, e “Dois Animais na Selva Suja da Rua”, de Taiguara. “Tudo bem” foi lançada em 2010 e faz parte do primeiro disco do grupo paulistano, “Escaldante Banda”. Já “Dois Animais na Selva Suja da Rua” foi gravada por Erasmo Carlos no clássico e cultuado álbum, “Carlos, Erasmo” (1971).

– A banda Shadowside, um dos principais expoentes da música brasileira no exterior, é uma das estrelas confirmadas no cast do Stay Heavy All Stars 2012, evento que reúne os nomes mais importantes do heavy metal nacional em formações inusitadas tocando clássicos do heavy metal mundial. Na ocasião, a vocalista Dani Nolden, o guitarrista Raphael Mattos e o novo baixista Fabio Carito participarão da festa que acontece, no próximo feriado de 7 de setembro, às 22h, no Blackmore Rock Bar, em São Paulo, e comemora o 9º aniversário do Stay Heavy, programa de TV especializado neste segmento musical. A programação também traz pocket show do guitarrista Kiko Loureiro, lançando seu novo álbum “Sounds Of Innocence”.

– A Negri Concerts informa que a apresentação do Coal Chamber em São Paulo, no dia 8 de setembro, que aconteceria no Santana Hall, foi transferida para o Cine Jóia, para mesmo dia, a partir das 22h. A mudança de local se deve ao fato da casa de espetáculo anterior ter sido lacrada essa semana; a prefeitura fechou o local por conta de problemas na documentação e alvará que o proprietário do prédio onde fica o Santana Hall não apresentou apropriadamente.

– “Nova Aurora” é o novo album do Strike. São11 músicas inéditascom produção de Tadeu Patolla, sendo que o primeiro single, “Fluxo Perfeito, está incluído na trilha do seriado “Malhação”, da TV Globo. ” Nova Aurora” acaba de ser lançado digitalmente tanto no Itunes como no site da banda http://www.bandastrike.com.br. O CD físico estará nas lojas em setembro, pelo selo som Livre.

– A banda Shaman concluiu as gravações de seu próximo videoclipe em Nova York, nos Estados Unidos. A música escolhida é “Nocturnal Human Side”, música inédita que estará presente no novo álbum do grupo previsto para ser lançado no início de 2013. O videoclipe está sendo produzido mais uma vez pelo experiente Alex Baptista (Nx Zero, Fresno, Luan Santana, Fernando e Sorocaba), com quem o grupo já havia trabalhado nos vídeos de “Finally Home” e “Ego Pt 1 e Pt 2”, ambas presentes no mais recente álbum do grupo, Origins (2010). Também assinam como produtores Edson Cortez e Fernando Quesada e como co-diretores Thiago Bianchi e Juninho Carelli. Além das belas imagens feitas em locações e vários pontos da cidade de Nova York, o videoclipe de “Nocturnal Human Side” vem recheado de participações especiais, como a de Russell Allen, vocalista do Symphony X e Adrenaline Mob, e da modelo e atriz internacional Renata Diffley. O vídeo de “Nocturnal Human Side” será lançado em setembro.

